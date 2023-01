Stotine tisuća hrvatskih radnika čekali su i konačno dočekali novi zakon o radu, javlja RTL Danas. Svima koji sada rade današnja će nedjelja biti plaćena 50 posto više. Niz je i drugih benefita za radnike.

"Nedjeljom je teško doći na posao, ali uz ovaj poticaj to bi moglo biti olakšavajuće", kazao je Patrik Palić, radnik u hotelu.

"Zakonski je postojala već ta obaveza, ljudi su podcijenjeni u ovoj zemlji, bez obzira na to što sam i sam poduzetnik ja mislim da bi trebalo dići i minimalnu plaću i još štošta", poručuje poduzetnik Željko Ćosić.

"Mi smo se zalagali za 100 posto oni su spustili na 50 i to je bolje od onoga što je bilo jer je do sada pisalo da radnik ima pravo samo na uvećanje, a to je moglo biti par lipa ili par kuna", tvrdi Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata.

Radnik koji ima prosječnu neto plaću od 6550 kuna, odradi li dvije nedjelje u mjesecu odnosno 16 sati - dobit će oko 300 kuna veću plaću.

HUP nije zadovoljan

Novi o Zakon o radu ograničio je i mogućnost sklapanja ugovora na određeno, u tri godine maksimalno tri puta.

"To bi trebalo biti dovoljno da poslodavac vidi odgovara li mu to i time će radnik dobiti sigurnost", objašnjava Branka Prišlić, udruga Glas poduzetnika.

Hrvatska udruga poslodavaca s novim zakonom nije zadovoljna.

"Problem su zlouporabe kratkotrajnih uzastopnih ugovora o radu na određeno. Zato nije smisleno i prekomjerno je ograničiti prve ugovore na određeno te time kažnjavati one poslodavce i radnike koji imaju potrebu za takvim ugovorima", poručuju iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Ugovori na određeno nose nesigurnost za radnike koji dolaze bolesni na posao, nisu kreditno sposobni - upozoravaju sindikati.

"Tražili smo da se to isto napravi za agencijske radnike što vlada nije prihvatila, ovdje je ventil zatvorila dna drugoj strani širom otvorila. agencijski radnici - oni će ostati nezaštićeni a poslodavci će to iskoristiti", kazao je Sever.