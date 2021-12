Most je prošloga tjedna započeo s prikupljanjem potpisa za referendum protiv covid potvrda. Zastupnik Mosta Zvonimir Troskot na svojem je Facebook profilu objavio fotografiju s jednog od štandova na kojima se prikupljaju potpisi, a na jednom je i dječak s papirom u ruci.

"I DJECA SU TAKOĐER REKLA "DOSTA JE! Neki od naših najmanjih su izrazili svoje mišljenje da NE žele obvezno cijepljenje i da parapolitički stožer ne može odlučivati o njihovim sudbinama. Ako se slažeš s ovim malim herojem, izađi i ti na štand i potpiši za referendum kojim se ukidaju stožer i covid potvrde. Također ovim referendumom onemogućuje se prisilno cijepljenje naše djece", napisao je Troskot.

Iskorištavanje djece u političke svrhe

Ispod objave se odmah pokrenula žustra rasprava, nakon što su neki korisnici ove društvene mreže primijetili kako nije u redu iskorištavati djecu za svoje političke ciljeve.

"Sve je ok i poštujem poštenu borbu i lijepo bi bilo da maknete HDZ, ali koristiti malu djecu je krajnje neprofesionalno i bezobrazno. To ne služi nikome na čast", "Jadno". "Tako je sad i djecu gurajte u svoje političke ratove…", "Ovaj dvogodišnji dječak rekao je k***c, a ne Dosta je jer on nije svjestan okoline sramota što radite,,,KAKO VAS NIJE SRAMOTA ????", samo su neki od komentara.