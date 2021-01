MALI ‘BABY BOOM’ U DIJELOVIMA HRVATSKE: U čak 13 županija rođeno je više beba nego prošle godine

U 2020. godini u Zadarskoj županiji povećan je broj rođenih u odnosu na godinu ranije

U Osječko-baranjskoj, Šibensko-kninskoj, Virovitičko-podravskoj, Istarskoj, Međimurskoj, Ličko-senjskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Zagrebačkoj, Zadarskoj, Krapinsko-zagorskoj, Požeško-slavonskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Brodsko-posavskoj županiji rođeno je lani više beba nego u 2019. godini. Ukupno oko 800 više nego u 2019. godini. Ostalih sedam županija je imalo oko 400 manje rođenih beba, piše Župan.hr, prenosi eZadar.

Iako točan broj rođenih iz županija za sada nije poznat jer se neki roditelji odlučuju na porode u susjednim županija i sl., a objavit će ga DZS sredinom godine, servis Župan.hr prikupio je podatke iz županija, tj. njihovih bolnica te podatke o predanim zahtjevima za naknade za bebe.

Zadarska županija dostavila je tako podatke o obrađenim zahtjevima za naknadu, što je i točniji pokazatelj rođenih beba unutar same županije. Ukupno je do 21.12. 2020. godine obrađeno 1389 zahtjeva i isplaćena su sredstva za 1414 djece, dok je do kraja 2019. godine bilo 1314 zahtjeva za 1348 djece, što pokazuje povećanje od 10,57 % u broju zahtjeva i 10,48% u broju djece. Odnosno, riječ je o povećanju rođenih od preko 60 u 2020. u odnosu na 2019.

Za prvo i drugo dijete isplaćuje se 1000 kuna pomoći te 5000 kuna za treće i svako sljedeće rođeno dijete. Ukupno je do 21. 12. 2020. godine isplaćeno 2.671.000,00 kuna za djecu rođenu u 2020. godini.