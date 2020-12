MAJKA MALENE MILE OTVORILA NOVI COVID-ODJEL U RIJECI: ‘Nesebičnu pomoć za Milu sada vraćam zajednici’

Nakon što se gotovo cijela zemlja ujedinila kako bi pomogla financirati liječenje malene Mile Rončević u Americi, njena je majka, inače kardiologinja, otvorila novi COVID-odjel u KBC-u Rijeka

Sanja Matijević Rončević, majka Mile Rončević, djevojčice oko čijeg se odlaska na liječenje u Sjedinjene Američke Države prošle godine ujedinila čitava Hrvatska prikupivši više od 37 milijuna kuna, vratila se ove jeseni na svoj stari posao na odjel kardiologije KBC-a Rijeka. No, postala je i pomoćnica ravnatelja za osiguranje kvalitete pružanja medicinskih usluga, što znači da je odgovorna i za organizaciju COVID-odjela u bolnici, odnosno širenje kapaciteta, prenamjenu prostora, preraspodjelu kadrova, ali i osiguravanje da ostali odjeli bolnice rade u normali. Tako je u petak ujutro vodila obilazak novog COVID-odjela u Zavodu za ginekologiju, kapaciteta 70 kreveta s kisikom i pet respiratora, namijenjenog intenzivnim pacijentima i onima u teškom stanju.

“COVID-jedinica je potpuno sigurnosno odvojena od ostatka ginekologije, a opremljena je i stavljena u funkciju u rekordnom roku. Za nju smo osigurali svu potrebnu infrastrukturu, osigurana je i kadrovski i prostorno. Moje je mišljenje da je riječki KBC, otvaranjem nove jedinice, zadovoljio osnovne kapacitete za daljnje uspješno funkcioniranje i optimalno liječenje svih naših pacijenata”, rekla je za Jutarnji tijekom otvaranja odjela.

Iz jedne bolnice u drugu

Ona se zajedno s obitelji u kolovozu vratila u Rijeku, nakon što su godinu i četiri mjeseca živjeli u Philadelphiji, gdje je njena kćer Mila uspješno liječena protiv rijetkog oblika leukemije. Rončevići su višak doniranog novca prebacili u zakladu osnovanu za pomoć djeci u financiranju skupih liječenja u inozemstvu, koja se ne provode u Hrvatskoj. No, uz brigu za svoju teško bolesnu djevojčicu, vratila se bez razmišljanja na posao i to u jeku epidemije koronavirusa.

“Uvijek sam bila tip osobe koji je, na neki način, ovisan o svom poslu. Jako volim svoj posao, jako volim raditi i ono što mi je izuzetno bitno, a to je jedini razlog zašto sam se prihvatila ove funkcije, jest zaista unapređenje kvalitete. Mislim da imamo puno prostora za unapređenje, puno toga se i napravilo posljednjih godina, ali moramo se razvijati dalje u tom smjeru i na tome radimo”, rekla je Matijević Rončević te opisavši kako joj izgleda radni dan dodala: “Meni je ovakav tempo rada normala, ali sigurno da velik broj ljudi ne može percipirati kako to izgleda. Volim svoj posao i želim pomoći, pogotovo u ovakvim situacijama, kad vidim da je teško.”

‘Mila je super!’

Srećom, iako Milina borba za ozdravljenjenjem još nije gotova, ona nema ozbiljnijih posljedica transplantacije koštane srži. No, mora proći još mnogo kontrola koje će utvrditi hoće li se ona moći oporaviti. Zasad je sve dobro. “Mila je super! Mila je dobro, Bogu dragome hvala. Evo, danas imamo kontrolu. To je jedan vječni strah koji ću imati do kraja svoga života, to je sigurno. Nekako u tom svom poslu i zakopavanju u posao uspijevam si misli usmjeriti u drugom smjeru. Svu onu silnu pomoć koju smo dobili za Milu ja nastojim kroz svoj osobni angažman vratiti zajednici. Tako je to postavljeno u mojoj glavi. Trudimo se, ovo je jedno jako teško razdoblje u koje smo uletjeli. Imamo jako puno planova za KBC Rijeka. Proći će i covid pa se nadam da ćemo i dalje raditi na planovima za unapređenje bolnice”, gotov da i ne skreće svoje misli s bolnice Milina mama.

No, kao majka i liječnica koja je u žiži zbivanja s koronavirusom, razmišljala je i o tome, može li zaraza koja je zahvatila cijeli svijet ugroziti oporavak njene djevojčice. “Ja ne smatram da je Mila ugrožena COVID-om, jer se nije pokazao opasnom bolešću za djecu. Oko Miline sigurnosti savjetovala sam se, naravno, sa stručnjacima u CHOP-u. Bez toga, da nisam bila sigurna da Mili ne prijeti opasnost, vjerujte mi, ne bih niti sjela s njom u avion. Ono što je sigurno jest da su djeca najčešći prijenosnici. Djeca imaju vrlo blage kliničke slike, koje najčešće nisu prepoznate, djeca su još uvijek u kolektivima. Ne kažem da kompletno treba ukinuti kolektive, znam da je to teško operativno izvedivo, međutim, to je činjenica. Vrlo često se i naši zdravstveni djelatnici ne zaraze u bolnici nego se u privatnim kontaktima kod kuće, vrlo često upravo preko djece. Škole rade, vrtići rade, ali jako mi je teško to komentirati, jer je riječ o vrlo kompleksnom pitanju”, rekla je.

Navikli na život pod maskama

Ističe kako se život njoj, njenom suprugu i Mili, unatoč svemu, vraća u normalu. Podigli su stambeni kredit, kupili stan, polako se smjestili, a sada gledaju sve ljude koji nose maske po ulici ili moraju u izolaciju, prisjećajući se kako su i oni zbog Miline bolesti to morali davno prije nego je itko pomislio kako će to morati svi. “Moj suprug često govori kako su ga svi čudno gledali, jer svaki puta kad bi izašli iz našeg smještaja i otišli u trgovinu, kupiti neke namirnice, mi smo nosili maske. Par mjeseci nakon toga svi su počeli nositi maske. Maske sigurno pomažu i dovoljna su zaštita, za nas liječnike još uz naočale i vizir”, rekla je doktorica Matijević Rončević dodajući kako ju nije nimalo strah raditi s COVID-pacijentima.

