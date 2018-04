Majka Ene Begović deložirana iz stana pokojne glumice: ‘Nemoćnu staricu su izbacili na cestu poput psa’

‘Bojim se za mamu. Ne znam hoće li ona moći preživjeti ovaj novi udarac. Ne znam hoće li njezino srce izdržati. Strah me. Mama je u šoku. Ne može vjerovati da joj se to dogodilo.’

Jučer je iz stana u Dežmanovoj ulici u Zagrebu deložirana majka Ene Begović, 83-godišnja Tereza.

Ona je bila zaštićena stanarka u tom stanu, koji je pripadao pokojnoj glumici. Nakon deložacije Tereza Begović živi kod kćeri Mije koja ju je primila u svoj stan.

‘Bojim se za mamu. Ne znam hoće li ona moći preživjeti ovaj novi udarac. Ne znam hoće li njezino srce izdržati. Strah me. Mama je u šoku. Ne može vjerovati da joj se to dogodilo. Iskreno, ni ja ne mogu vjerovati da je usred Zagreba, usred metropole jedne zemlje koja se diči time da je članica Europske unije, moguće da nemoćnu staricu policija izbaci na cestu poput psa, zabranjujući joj pritom da uzme svoje lijekove, odjeću i fotografije pokojne kćeri’, rekla je Mia Begović za Jutarnji list i dodala da se radi o stanu od 30-ak kvadrata, čiji vlasnici su stan prodali novom vlasniku, koji sada osporava pravo Tereze Begović da u njemu živi do smrti. Podsjetimo, 2004. je godine život u tom stanu osporen i Lani Radeljak, Eninoj kćeri.



Ena Begović je taj stan od Grada Zagreba dobila na korištenje devedesetih, a u njemu je živjela s majkom. Novi vlasnici poručuju da su oštećeni za 70.000 eura jer Begovići nisu plaćali stanarinu. Vlasnici su nakon deložacije promijenili i brave.