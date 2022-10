"Rak grla dijagnosticiran mi je prije tri godine i od tada se bavim njime koliko se on bavi mnome. To je ozbiljna stvar koja se ne može gurnuti pod tepih, no iako zahtijeva veliku posvećenost, nikad mi neće postati prioritet niti će se oko nje vrtjeti moj život. Popravljao me vješt majstor, a obitelj je pazila na mene, tako da sam, u skladu sa statistikama, danas O.K.", govorio je Nola 2017. godine.