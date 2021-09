Nakon što je u nedjelju u ranim jutarnjim satima zbog puknuća vodovodne cijevi bio poplavljen dio zagrebačke Trešnjevke, odnosno Selska ulica, u utorak je ponovno došlo do puknuća istog magistralnog vodovoda.

Hodnicima škola na Trešnjevci jutros su tekli potoci vode, a neki od stanovnika probudili su se s metar i pol vode u prostoriji. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je ukazao na problem zgrada na Trešnjevci koje se bujale godinama, bez prateće infrastrukture.

Zamjenik zagrebačkog gradonačelnik Luka Korlaet gostovao je u RTL-u Danas te se osvrnuo na situaciju s puknućem cijevi na Trešnjevci. Na početku je zahvalio svim vatrogascima, radnicima Vodoopskrbe i odvodnje, policiji, Crvenom križu i ostalima koji su sudjelovali u sanaciji.

Upitan kada će se vratiti voda za stanovnike, Korlaet je kazao da "voda za ulicu Selska - Baštijanova dolazi sada, za koji tren". "Što se tiče ostatka četvrti Črnomerec, ona će se vraćati postepeno kako se budu punile tri vodospreme", kazao je.

Stanovnici Selske dobili vodu, ali 14 kvartova ostaje bez nje do ujutro

Oko 18 sati, javili su iz Zagrebačkog holdinga, završena je sanacija magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda na Selskoj cesti nakon čega se provode aktivnosti pritrpavanja rova. Normalizacija vodoopskrbe za potrošače na području Selske ceste očekuje se do 20:00 sati. Do potpune normalizacije cijelog sustava, od 18 sati bez vode će biti potrošači na području Lukšića, Bijenika, Mikulića i Gorenca te od 21 sat potrošači područja Trdice, Završje, Fraterščica, Trsje, Jelenovac, Šestinski dol, Vidovčica, Vrhovec, Gornja Kustošija i Sveti Duh. Potpuna normalizacija i redovna isporuka vode očekuje se do jutarnjih sati 29. rujna, a na navedena područja upućene su autocisterne s oznakom „VODA ZA PIĆE“.

'Radi se sve više zgrada, opterećenja su sve veća'

O tome što slijedi, s obzirom da je Selska žila kucavica, kazao je da će dio koji je u nedjelju bio oštećen poplavom u promet biti pušten do sutra navečer, a dio koji je oštećen danas će biti popravljen do petka navečer.

"Ove cijevi su iz pedesetih, odnosno šezdesetih godina. Potrebna je zamjena. Sve više se zgrada radi, opterećenja su veća. Zagreb ima 3500 kilometara mreže, cijevi se zamjenjuju tempom od dva posto godišnje, to očito nije dovoljno", poručio je zamjenik gradonačelnika.

Na pitanje hoće li doći do neke velike, strukturne promjene, kazao je da će novce za to ostvariti apliciranjem na EU fondove.

O izjavi šefa Vodoopskrbe da se ovo možda dogodilo jer se Bog naljutio na nas jer smo zločesti, Korlaet je kazao kako "ne zna je li se Bog na nas naljutio, ali građani imaju pravo biti ljuti".

"300 milijuna eura obveznica koje je Grad izdao 2007. godine su potrošeni na neke druge stvari, nažalost", zaključio je Korlaet.