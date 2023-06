Posljednjih dana vrije u Hrvatskom generalskom zboru i to sve otkako je 16. lipnja 2023. godine održana izvanredna sjednica Hrvatskog generalskog zbora na kojoj je odlučeno da će umirovljenog generala Ljubu Ćesića Rojsa isključiti iz članstva.

No, izgleda da se ova drama u Hrvatskom generalskom zboru neće samo tako lako riješiti. Naime, Ljubo Ćesić Rojs od Skupštine Hrvatskog generalskog zbora traži da se provede unutarnji nadzor nad radom Predsjednika i Upravnog odbora HGZ-a, zbog prekoračenja ovlasti koje su propisane Statutom HGZ-a, a sukladno tome je i odluka o isključivanju njega iz Zbora protivna odredbama navedenog Statuta.

U dokumentu koji je poslao Hrvatskom generalskom zboru navodi da je člankom 18. stavkom 6. Statuta HGZ-a propisano da Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora najmanje jednom u tri mjeseca, a pozive je dužan uputiti najkasnije 7 dana prije održavanja, dok "mogućnost izvanredne sjednice Upravnog odbora Statut ne poznaje".

Nadalje, u svom dopisu navodi da je Predsjednik HGZ-a, general-bojnik Marinko Krešić, poziv na izvanrednu sjednicu uputio samo dan ranije (15. lipnja 2023.), a "čime je izravno prekršen Statut HGZ-a i održana sjednica, niti odluke donesene na njoj, nisu valjane, budući da su protivne Statutu HGZ-a".

Ljubo Ćesić Rojs problematizira i činjenicu da je HGZ na svojim stranicama objavio priopćenje u kojem je obrazloženo da je odluka o prestanku njegovog članstva donesena zbog navodno prouzročenih teških posljedica po ugled i interes HGZ-a.

"Prema članku 23. stavku 4. Statuta HGZ-a, postupanje člana HGZU-a na način koji je izazvao ili mogao izazvati teže posljedice po ugled i interes HGZ-a predstavlja težu povredu odredbi Statuta HGZ-a, a što predstavlja stegovnu odgovornost člana HGZ-a. Kao što znate, a kako proizlazi iz članka 23. Statuta HGZ-a, za odlučivanje o stegovnoj odgovornosti i isključenju iz članstva HGZ-a, kao najtežoj stegovnoj mjeri, odlučuje isključivo Stegovno povjerenstvo, a kojeg imenuje Upravni odbor posebnom odlukom. Kao zamjenik predsjednika HGZ-a i član Upravnog odbora, nemam nikakvih saznanja da bi protiv mene bila podnesena stegovna prijava niti da bi, povodom te prijave, bilo imenovano stegovno povjerenstvo, a što je temeljna pretpostavka za donošenje odluke o isključenju člana zbog navodno prouzročenih teških posljedica po ugled i interes HGZ-a", navodi Ljubo Ćesić.

Zbog svega navedenog, umirovljeni general predlaže Skupštini HGZ-a da u skladu sa svojim ovlastima koje su propisane člankom 14. Statuta HGZ-a provede unutarnji nadzor nad radom Predsjednika i Upravnog odbora HGZ-a te ukine odluku o njegovom isključenju iz članstva HGZ-a, "budući da je ista donesena protivno proceduralnim pravilima potpisanim Statutom HGZ-a".

'Nek izaberu koga hoće'

U kratkoj izjavi koju je dao za portal Net.hr, umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs kazao nam je da Skupština mora biti.

"Meni treba 1/3 članstva po statutu, 42, da se sazove Skupština i da se ovo sve raspusti. Vjerujem i uvjeren sam u sebe da ću skupiti. Na Skupštini, da bi imali kvorum, morate imati 62, to je natpolovična većina, i donijeti odluke. Neka izaberu koga hoće, ja se neću kandidirati za predsjednika jer me to ne zanima. Ove propalice i pijanice, tražim da odstupe, ne mogu biti niti članovi jer štete ugledu udruge", rezolutno je poručio umirovljeni general.

Kaže da je na jednom hrvatskom portalu jučer vidio komentare o sebi, "kažu dok je pio s njima nije se javljao".

"Ja nikad u životu ništa žestoko nešto popio niti sam zapalio u životu cigarete. To su komentari bezveze. Ja sam se borio s njima nekada navečer, ne daju se potjerat kući. Kad se obloću, vjerujte mi ispod stolova što kažu leže. To je ružno vidjeti. To je strašno", rekao je Rojs za Net.hr.