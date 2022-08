Našoj redakciji javila se čitateljica, Zagrepčanka koja s obitelji ljetuje na zadarskom području, opisavši nam kako je ostala nemalo iznenađena kada je jučer krenula pripremiti ručak. Posegnula je u vreću krumpira koju je nedavno kupila u jednom hrvatskom trgovačkom lancu, ali umjesto krumpira iz nje je izvukla - kamen! Potom još jedan.

Nakon što je iznenađenje nadvladala ljutnja, uslikala je oba primjerka i poslala nam sliku uvjerena da se ne radi o slučajnosti. Krumpir je kupila u jednom supermarketu u Benkovcu.

'Fini' domaći kamen za kuhanje ili pečenje

"Prije nekoliko dana išli smo u veću nabavku. U malim "morskim" dućanima sve je toliko skupo da nužno krenete u one malo veće. Između ostalog, kupili smo i vreću krumpira. Uobičajeno dođeš doma, odlažeš stvari i trošiš kako ti što zatreba ili ti dođe pod ruku. Jučer, pri dnu vreće izvlačim, ni manje ni više, nego dva poveća kamena. Zanimljivo, bili su baš u boji krumpira i slične veličine. Sumnjam da je slučajno", kazala nam je.

Možda ju kamenje iz vreće krumpira i ne bi toliko pogodilo da, kako kaže, pred polazak na ljetovanje nije imala slično neugodno iskustvo.

'Kupce se vara i na količini i na kvaliteti'

"Ne bi bili toliko ogorčeni da nismo prije polaska na more u jednom drugom trgovačkom centru kupili usisavač za vikendicu tu na moru. Platili smo ga oko 100 eura, a kad smo došli na more shvatili smo da tipka za paljenje i gašenje nije ispravna. Jedva ga upalimo, a onda nakon usisavanja zaglavi tipka za izvući spremnik koji treba isprazniti. Zovem trgovački centar, kažu mi da ga nosimo na servis. Znači novu stvar koja mi treba i koju svo ovo vrijeme ne mogu koristiti, moram nositi natrag u Zagreb u servis, sve o svom vremenu i trošku. Kupce se vara na apsolutno svemu, kako na količini, tako i na kvaliteti kupljenih proizvoda, od namirnica do tehnike! Pitamo se gdje je kraj", ogorčeno nam je ispričala čitateljica.

Što se tiče kamenja koje je pronašla među krumpirom i koje u tom pakiranju od 5 kilograma sigurno teži 400 grama i tako "zamjenjuje" bar pet-šest krumpira, moguće je da je u pitanju greška pri strojnom sortiranju. No, nije isključena i ljudska greška, namjerna ili nenamjerna.