KUJUNDŽIĆ ŽESTOKO POPLJUVAO MOSTOVCE: Tražili su da odstupi, a on ih je optužio za doista groznu stvar

Ministar zdravstva imao je što reći na zahtjev za opozivom koji predlaže stranka Most

Stranka Most zbog tragedije koja se dogodila u Zaprešiću zahtijeva opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića, no njemu to nije ni na kraj pameti. Umjesto toga brutalno je popljuvao mostovce.

KUJUNDŽIĆ SE NEĆE MAKNUTI: ‘Kad dođe ovakav poziv, pacijent većinom ne preživi. To je realnost postojanja i nestajanja sa svijeta’

‘Nemoguće je prijeći preko ignorancije i nečinjenja koje su za ministra zdravstva uobičajen način funkcioniranja. Zato bi premijer Plenković morao racionalno sagledati nezavidnu situaciju u kojoj se hrvatsko zdravstvo nalazi i povući ključni potez’, kazao je čelnik Mosta Božo Petrov.

Novinari su na današnjoj presici koju je održao ministar zdravstva upitali kako komentira taj njihov zahtjev, a Kujundžić je dao prilično oštar odgovor.

‘Bijedno je koristiti smrt mladog čovjeka i tragediju obitelji za skupljanje političkih bodova. S njima na stručnoj razini ne mogu razgovarati, u hrvatskoj medicini Linić i Petrov znače manje nego u hrvatskoj poljoprivredi. Prilagodit ću se njihovoj frekvenciji u Saboru, ali ne u medicini’, odgovorio je Kujundžić.