KUJUNDŽIĆ OPET DIGAO JAVNOST NA NOGE: ‘Ne mogu vjerovati da je to ministar rekao. Nadam se da je lapsus’

Ministar je nakon vala šokantnih svjedočanstva poslao inspekcije u bolnice diljem Hrvatske

Nakon potresnog svjedočenja Mostove zastupnice Ivane Ivane Ninčević Lesandrić javnost je preplavila lavina šokantnih svjedočantva o iskustvima ženama u hrvatskim bolnicama. Udruga RODA prikupila je neka od svjedočanstva i predala ih ministru zdravstva Milanu Kujundžiću koji je najavio inspekciju u bolnicama.

Krivce treba sankcionirati

A pitanje hoće li nakon nalaza inspekcije biti kažnjavanja i pozivanja na odgovornost, ministar Milan Kujundžić odgovorio je: ”Sto puta sam rekao, zakon je jednak za sve, treba analizirati i vidjeti. Gdje god postoji krivica, treba sankcionirati. Kao i one koji su prijavljivali ljude koji nisu počinili pogreške.”

Radi li se to i u ugostiteljstvu?

Daniela Drandić iz Udruge RODA rekla je kako je za DNEVNIK.hr kako je u šoku i kako joj nije jasno na koga misli ministar jer su sva svjedočanstva koja su oni predali Ministarstvu bila anonimna.

”Radi li se to u drugim sektorima, primjerice ugostiteljstvu? Sankcioniraju li se oni koji prijave konobara da im nije dao račun?”, zapitala se Drandić, te je naglasila je da ne može vjerovati da je to ministar rekao i da se nada da je to bio lapsus.

”Ako je ovo zbog toga da žene ne dižu glavu, to se tako ne radi. To je jako, jako opasno ako ministar na taj način želi sve zataškati”, zaključila je Drandić, piše DNEVNIK.hr.