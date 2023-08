Oni na saborskim sjednicama ne mogu proći neopaženo. Čim se pojave, svi znaju da će biti problema. Koja god bila tema i kako god tekla rasprava, oni se uvijek pobrinu usijati atmosferu, doliti ulje na vatru, iznervirati suprotnu političku opciju i prirediti scenu o kojoj će se pričati više nego o zakonu koji se mijenja. Oni remete mir, rade šou i ne ostaju dužni, bilo da sami provociraju ili uzvraćaju na provokacije. Predsjednici Sabora redovito im dijele crvene kartone, a imaju više isključenja od Sergia Ramosa. Oni su: Nikola Grmoja (Most), Željko Sačić (Hrvatski suverenisti), Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti), Krešo Beljak (HSS), Hrvoje Zekanović (HDS) i Miro Bulj (Most). Što ih motivira da dižu prašinu kad god se pojave, je li to taktika ili vruća glava, otkrili su u razgovoru za Net.hr u serijalu 'Zločesti dečki Sabora'.

Nakon Nikole Grmoje, Željka Sačića i Marijana Pavličeka, na redu je HSS-ovac Krešo Beljak. Profesor zemljopisa po struci, Beljak je u politiku ušao 2003. godine da bi šest godina kasnije postao i gradonačelnik Samobora - funkcija je to na koju je čak triput izabran. Predsjednik HSS-a u Hrvatskom Saboru je od 2016. godine, a njegovi upečatljivi nastupi za saborskom govornicom, kao i prilikom korištenja Povrede poslovnika, privlače pažnju medija, ali i javnosti.

'Mnogo puta sam bio i preblag'

"Mislim da to "dizanje prašine" i nije baš toliko često, mada se može činiti da jest upravo zbog toga što kad bude, bude upečatljivo", kaže nam Beljak. "Ne javljam se po temama po kojima nisam stručan, za razliku od dijela zastupnika iz pozicije, ali i iz opozicije koji se javljaju baš po svakoj temi. Nije mi do prepucavanje, ali kad netko od kolega govori na način da "vrijeđa zdravu pamet" svima onima koji slušaju, to me onda zna jako iznervirati", priznaje.

Kaže da ne podnosi licemjerje i smišljene laži kojima se pokušava manipulirati javnost, a da toga u politici nažalost ima puno.

"Pa su možda i zato političari toliko omraženi. Smeta me da me se trpa u isti koš s takvima, pa onda ponekad planem, neki put i pretjerano", kaže Beljak.

Ne žali za niti jednim događajem u Saboru. Nikad nije imao namjeru priređivati incidente, kaže, niti smišljeno provocirati kolege.

"Moje epizode su zapravo bile samo odgovor na licemjerje i laži HDZ-ovaca. Zapravo sam mnogo puta i prešutio ili bio preblag u svojim reakcijama na njihove, često puta nevjerojatne obmane", kaže Beljak.

Ne uzrujavaju ga teme, ali Jandroković…

O kolegam u saborskim klupama kaže kako smatra da su svi ravnopravni te kako je činjenica da svaki zastupnik ima svoj stil komuniciranja.

"Ako već moram raditi neke razlike, mislim da kolege koji nisu u stanju govoriti u parlamentu, nego isključivo čitaju pripremljene govore nisu zaslužili da se s njima ulazi u bilo kakvu polemiku. Oni koji govore "iz glave" znaju neki put pretjerati, ali to se zapravo i očekuje od zastupnika. Nitko ne obraća pažnju na one "dosadne", kako kod nas u Hrvatskoj tako i negdje u parlamentarnoj demokraciji", otkriva Beljak.

Kaže kako je svjestan da ga javnost ponekad može doživjeti kao često uzrujanog. Dijelom je to, smatra, i zasluga medija kojima su incidenti ili rubne situacije zanimljivije od argumentiranih i stručnih rasprava.

"Ni jedna tema me u posljednjih godinu dana nije uzrujala. Uzrujalo me ponašanje Jandrokovića i Reinera, koji za sebe misle da su bogovi, a ne samo obični, klasični HDZ-ovci. Njihovo dociranje i pokušaji ušutkavanja opozicije me jedino može jako uzrujati", priznaje.

Povreda poslovnika

Od tema, pak, najviše pažnje posvećuje temama koje se dotiču demografije i vanjske politike. U to spada i velik problem izumiranja hrvatskih sela, depopulacija, migrantske politike, ali i položaj Hrvatske u svijetu.

"Smatram i da su to zapravo krucijalni problemi za cijelu domovinu i za njen opstanak", kaže Beljak.

Upitali smo ga i o čuvenom saborskom Poslovniku, koji očito krije nesavršenosti i nerijetko otežava konstruktivnu raspravu u sabornici.

"Poslovnik je HDZ napravio i izglasao na način da se opoziciji ost