Novi krug poticaja pri kupnji električnih vozila krenuo je danas, a natječaj je otvoren jutros u 8 sati.

Kako javlja novinarka N1, interes za kupnju je velik - u prvih 20 minuta već je otišlo preko 30 posto rezerviranih sredstava za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila. Na raspolaganju je 90 milijuna kuna za građane i tvrtke preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U četvrtak do 9:47 sati otišlo je već 70 posto sredstava, odnosno čak 63,6 milijuna kuna.

Na poziv Fonda u program sufinanciranja prijavilo se 45 zastupnika vozila s 86 marki i 499 modela vozila. Za vozila je moguće ostvariti do maksimalno 40 posto opravdanih troškova nabavke vozila, a najviši iznos sredstava Fonda po vozilu ovisi, naravno, o kategoriji vozila i vrsti pogona.

Sufinanciranje u iznosu od 40 do 70 tisuća kuna

Električna vozila L1-L7 građanima i pravnim osobama sufinanciraju se do 20.000,00 kuna, plug-in hibridi M1 kategorije do 40.000,00 kuna, a za kupnju M1 kategorije vozila s električnim pogonom do 70.000,00 kuna.

Pravnim osobama sredstva su dostupna i za vozila N1 kategorije - plug-in hibridna vozila (do 40 tisuća kuna) te ona s električnim pogonom ili pogonom na SPP, UPP ili vodik (do 70 tisuća kuna). Vozila kategorije N2, N3, M2, M3 s električnim "plug-in" hibridnim pogonom, pogonom na SPP, UPP ili vodik sufinanciraju se s maksimalno 400.000 kuna.

Da bi ostvarile sufinanciranje, zainteresirane osobe trebaju odabrati željeno vozilo te pripremiti dokumentaciju. Lista vozila za koje je moguće ostvariti sufinanciranje te prodajna mjesta na kojima ih je moguće kupiti nalaze se na stranici vozimoeko.fzoeu.hr.

Interes za energetski učinkovita vozila su, ističu iz Fonda, sve veći iz godine u godinu, kao i broj takvih vozila na hrvatskim cestama. Dodaju kako ne čudi što su se distributeri i prodajna mjesta uključili u program, a od Fonda su dobili korisnički račun i pristup prijavnoj aplikaciji preko koje će svojim kupcima rezervirati dostupne poticaje.