Iz ureda za demografiju Grada Zagreba izvijestili su kako je započela isplata korisnicima novčane pomoći za mjeru roditelj odgojitelj, a informacije o novčanoj pomoći mogu se pronaći na službenim stranicama grada Zagreba.

O ovoj se mjeri inače puno priča posljednjih tjedana, jer je nova gradska vlast na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem odlučila da će tu mjeru ukinuti. Prema najavama iz grada, mjera će se stopirati s 6.rujnom 2021. godine. Novih korisnika neće biti, no mjeru će i dalje moći koristiti postojeći korisnici.

Manevar za izbjegavanje budućeg troška

Inače, ta mjera iznosi oko 6800 kuna bruto, a s početnih 70 milijuna kuna koliko je prve godine iz gradskog proračuna bilo dano za nju, gradska izdavanja popela su se na gotovo pola milijarde kuna godišnje.

Iako su mnogi mislili da će se ukidanjem mjere odmah znatno se smanjiti troškovi, to zapravo i nije tako, a na to je u razgovoru za portal Net.hr nedavno upozoravao ekonomski analitičar Andrej Grubišić.

"Ako smo došli do gotovo pola milijarde kuna, zapravo niti realno ne očekujemo uštede, taj trošak će ostat takav kakav jest. Ne vidim da će doći do smanjenja tog troška", rekao je Grubišić, no nadodao je i koji bi mogao biti razlog zašto se gradska administracija odlučila na ukidanje te mjere.

"Možda su projekcije govorile da bi zadržavanjem tog programa troškovi narasli na 600 ili 700 milijuna kuna u nekom trenutku, pa je to možda više preveniranje ili izbjegavanje budućeg troška", naveo je nedavno Grubišić.