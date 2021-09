Osnovna škola u Krapinskim Toplicama već se dva dana nalazi u središtu medijske pažnje. Sve zbog antimaskera koji prosvjeduju pred školom jer ne žele da njihova djeca nose maske u zajedničkim prostorijama unutar škole.

Jutros u školu nije pušten učenik čiji roditelji ne žele da on nosi masku, zbog čega su roditelji, prosvjedujući, sjeli ispred škole i zajedno sa sinom - učili.

Situaciju u toj školi komentirao je i Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. “To je nažalost čisti kapric. Ne shvaćaju da zapravo rade štetu svom djetetu”, poručio je Kolar, dodavši kako ne može shvatiti motiv roditelja.

'Ne mogu dokučiti motiv'

“Iz razgovora koji sam vodio, vrlo pristojnog i uljudnog, ne mogu dokučiti što je motiv. Otac traži da mu netko donese dokument da u zakonu piše da se moraju nositi maske i da će se onda on maknuti. On smatra da ova odluka krši zakon. Ja sam rekao gospodinu da ako on smatra da to krši zakon, neka podnese zahtjev na Ustavni sud, pa ako Ustavni sud ukine mjeru, onda ćemo mi ukinuti nošenje maski”, istaknuo je župan.

Kolar je kazao da će se tako dugo dok postoji takva odluka o načinu održavanja nastave u školama u kojima je obavezno nošenje maski u zajedničkim prostorijama, županija kao osnivač i ravnatelj škole toga morati pridržavati.

'Stižu razne prijetnje i ucjene'

Kazao je i kako nije upoznat s tim tko su antimaskeri koji stoje ispred škole, ali je ustvrdio da su vrlo agresivni - i uživo, ali i preko društvenih mreža. Otkrio je da je i sam dobio nekoliko poruka.

“Stiže niz prostačkih mailova i poruka koje sam dobio ja i koje je dobio ravnatelj škole. Dolazi desetak mailova svaki dan sa zahtjevom da se smjeni ravnatelj i kaže se da ćemo biti odgovorni za zdravlje djece. Stižu raznorazne prijetnje i ucjene sa zahtjevom da ih se [antimaskere] pismeno obavijesti o tome što se poduzelo u tu svrhu, a neke poruke koje su nama osobno slane su ispod bilo kakvog ljudskog dostojanstva. Ako se borite za nečija prava, onda to ne možete raditi na taj način da ugrožavate tuđa prava”, kazao je Kolar.