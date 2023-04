Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u studiju N1 i govoreći o pritiscima na Vladu i ministre, otkrila je i kako je ona sama bila izložena pritiscima pojedinaca.

"Da ima lobiranja, to je tako oduvijek. Ja sam kao ministrica bila katkada izložena i pritiscima pojedinaca. Kada sam bila ministrica obitelji i branitelja sudjelovala sam u dodjeli stanova hrvatskim ratnim i vojnim invalidima, koje je Hrvatska gradila i dodjeljivala, odnosno oni su, ovisno o invaliditetu, participirali u tome, ali to su bile vrlo niske cijene. Tu je bilo pritisaka pojedinaca jer o tome je odlučivala komisija na temelju bodova i tako dalje. Pritisaka na mene, i to ne malo, pojedinaca skupina da ovom ili onom dodijelimo stan, a onom ili onom da ne dodijelimo stan. Bilo je tu čak i prijetnji smrću, i to potpisanih prijetnji smrću. Naravno da sam ja to prijavila i da sam u to vrijeme dobila policijsku zaštitu", otkrila je Kosor.

Objasnila je da je svjedočila i drugim vrstama pritisaka, na primjer preko medija.

"Neke interne skupine pokušavaju naštetiti medijski da vas oblate, da vas učine potpuno crnom političkom osobom, i tako dalje. Ali, to sve treba jasno artikulirati i dijeliti s javnošću."

O Plenkoviću i NATO-u: 'Nije demantirao, ali...'

Komentirala je i činjenicu da se već nekoliko puta ime Andreja Plenkovića spomenulo kao mogućeg kandidata za glavnog tajnika NATO-a. Novinari su jučer nakon uskrsne mise Plenkovića pitali o NATO-u, no on je na duhovit način odgovorio da su se "zabunili, oni su mislili na Zorana Milanovića".

"Da, bio je to vješto pripremljen odgovor, znao je da će ga to pitati. S druge strane, bila je to izvrsna prilika da to u potpunosti otkloni i demantira i kaže da nema te ambicije, da želi ostati na čelu stranke i Vlade i voditi stranku u superizbornoj godini. Nije demantirao, nego je sarkastično prebacio lopticu na Milanovićev teren", kmentirala je Kosor.

Kosor kaže i da se dogodi da Plenković ode, da HDZ ne bi našao zamjenu za njega.

"Mislim da sada u stranci rumore o tome otkad se pojavilo u medijima. Bilo kakav odlazak Andreja Plenkovića ove ili sljedeće godine bi ostavio otvorena mnoga vrata i prozore i prouzročio određenu vrstu teškog propuha u stranci. Vodeći stranku i Vladu, nije odgajao ljude koji bi ga mogli naslijediti, nije širio krug ljudi koji bi mogli, ja sam pokušavala pjesnički objasniti, nadrasti jednog dana taj hrast. On se čini poput hrasta koji čini veliku hladovinu u vremenima suše, zaklanja od kiše. Jedini čovjek koji može apsolutno sve. On nije posijao to sjeme da bi tu iznikli novi ljudi, koji mogu izrasti u političke gorostase. Predominantan je, ali to nije slučajno", rekla je Kosor.