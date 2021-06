Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 847

Među njima su 404 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata.

Do danas je ukupno testirana 2 078 716 osoba, od toga 4 489 u posljednja 24 sata

Štampar: Prijave za cijepljenje i elektroničkom poštom

14:50 - Kako bi se građanima Zagreba dodatno olakšao pristup cjepivu protiv covida-19, Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) "Dr. Andrija Štampar" uveo je u ponedjeljak elektroničku poštu kao peti kanal naručivanja za cijepljenje.

Tako se građani od sada mogu prijaviti i brzim i jednostavnim slanjem e-pošte na adresu cijepljenjecovid@stampar.hr, pri čemu je potrebno navesti ime i prezime, datum rođenja, MBO sa zdravstvene iskaznice i preferiranu vrstu cjepiva, priopćeno je iz NZJZ-a.

Osim brzine i pouzdanosti ovog kanala, veliki benefit za građane predstavlja i mogućnost odabira preferiranog cjepiva, što, kažu u "Štamparu", dodatno potvrđuje njihovu brigu i predanost za zdravlje, sigurnost, ali i zadovoljstvo svih Zagrepčanki i Zagrepčana.

NZJZ Štampar u priopćenju podsjeća i na dosadašnje kanale naručivanja: putem sustava e-Građani (Portal zdravlje Ministarstva zdravstva RH), pozivom na besplatni broj 0800 8804, preko odabranog liječnika obiteljske medicine, iskazom interesa na cijepise.zdravlje.hr.

Uz to, Štamparova Služba za školsku i adolescentnu medicinu organizirala je prioritetno cijepljenje cjepivom Pfizer za djecu stariju od 12 godina, koja boluju od bolesti koje uvećavaju rizik za teže oblike covida-19. Shodno tome, Služba za školsku i adolescentnu medicinu planira organizaciju i provedbu preporučenog cijepljenja učenika koji pripadaju navedenoj kategoriji.

Stoga su svi roditelji pozvani da se jave nadležnim školskim liječnicima telefonom ili putem adrese elektroničke pošte, kako bi iskazali interes za cijepljenje svoga djeteta. Pritom je važno navesti ime i prezime djeteta, školu i razred, datum rođenja, MBO te adresu elektroničke pošte ili broj telefona roditelja.

Za cijepljenje ove prioritetne skupine, osigurane su doze cjepiva Pfizer, a roditelji će sukladno iskazanom interesu od Službe za školsku i adolescentnu medicinu dobiti povratnu informaciju putem telefona ili e-pošte.

Učinkovitost cjepiva Novavaxa veća od 90 %

14:39 - Cjepivo protiv covida-19 tvrtke Novax učinkovito je više od 90 posto, uključujući razne varijante novog koronavirusa, priopćila je u ponedjeljak američka kompanija nakon završne faze kliničkih ispitivanja u SAD-u.

Istraživanje na gotovo 30.000 dobrovoljaca u SAD-u i Meksiku omogućuje toj farmaceutskoj kompaniji da podnese zahtjev za odobrenje po hitnom postupku u Sjedinjenim Državama u trećem kvartalu 2021., ali i ostalim zemljama.

Radi se o proteinskom cjepivu koje sadrži u laboratoriju uzgojene sitne čestice proteina iz šiljka virusa, kao i "pojačivače" koji pomažu u stvaranju imunološkog odgovora na covid-19. Cjepivo Novavaxa pokazalo se više od 93 posto učinkovito protiv dominirajućih varijanti koronavirusa, oko čega su znanstvenici i zdravstveni dužnosnici najviše strahovali.

Cjepiva protiv hripavca i herpes zostera, bolesti uzrokovane virusom varicella zoster, istim onim koji izaziva i vodene kozice, također su proteinska cjepiva. Tijekom kliničkih ispitivanja cjepivo se testiralo na dobrovoljcima koji su bili zaraženi varijantama virusa, uključujući britanski, brazilski, indijski i južnoafrički.

"Cjepivo se pokazalo učinkovito 91 posto među dobrovoljcima s visokim rizikom razvijanja teškog oblika bolesti i 100 posto u sprečavanju umjerenih i težih slučajeva covida-19. Pokazalo je također učinkovitost od oko 70 posto na varijantama koje Novavax nije mogao identificirati", rekao je dr. Gregory Glenn, voditelj odjela za istraživanje i razvoj.

Prema priopćenju, nus pojave su uglavnom blage, a uključuju glavobolju, umor i bol u mišićima. Novavax planira do kraja trećeg kvartala ove godine proizvoditi 100 milijuna doza mjesečno te 150 milijuna doza mjesečno u četvrtom kvartalu 2021.

U PGŽ do kraja lipnja bit će cijepljeno oko 50 posto odrasloga stanovništva

14:03 - Epidemiološko stanje u Primorsko-goranskoj županiji je u ozbiljnom poboljšanju, u posljednja 24 sata nije bilo novozaraženih, a očekuje se da će do kraja lipnja biti cijepljeno oko 50 posto odraslih osoba u županiji, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare.Ravnatelj županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Vladimir Mićović rekao je da je epidemiološko stanje u ozbiljnom poboljšanju pa je čestitao građanima u županiji na odazivu na cijepljenje.

Naglasio je da ne sumnja u uspješan nastavak cijepljenja i smatra da će do kraja lipnja cijepljenost odrasloga stanovništa u županiji biti oko 50 posto, dodavši da će biti nastavljena i kampanja cijepljienja djece.

U Primorsko-goranskoj županiji do sada je prvom dozom cijepljeno 109.091 odraslih osoba, a drugom dozom 58.077 odraslih osoba u županiji. Prema podacima iz županijskog Stožera civilne zaštite, u posljednja 24 sata testirano je 157 osoba, ozdravilo je 11 osoba, dok su u županiji aktivna 152 slučaja Covida-19.

U bolnici se liječi 15 osoba, niti jedan od oboljelih ne treba pomoć respiratora, a 11 dana za redom nije bilo umrlih od Covida-19. Udjel hospitaliziranih osoba u boju aktivnih slučajeva Covida-19 je 9,8 posto.

Slovenija u utorak proglašava kraj epidemije

13:47 - U Sloveniji su u zadnja 24 sata zabilježene samo 24 zaraze koronavirusom, a i svi ostali indikatori su vrlo dobri i zato vlada neće produžiti stanje epidemije koje završava u utorak 15. lipnja.

S 1.023 PCR testova potvrđeno je 24 zaraza ili 2,3 posto. Sedmodnevni prosjek zaraza u jednom danu pao je na 147, a četrnaestdnevna incidenicija na 100.000 stanovnika pala je na 130. Preminula su dva pacijenta oboljela od Covida-19, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Od početka epidemije umrlo je 4.406 ljudi zaraženo koronavirusom, u bolnicama su još 134 pacijenta, potpunim cijepljenjem je imunizirano 26,1 posto stanovništva, objavio je nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ). Vlada je objavila da nakon 15. lipnja više neće produljiti stanje epidemije koje je u drugom valu bilo proglašeno 18. listopada, ali će neke epidemiološke mjere i dalje ostati na snazi.

U prijelaznoj fazi, dok Slovenija ne uđe u tzv. zelenu fazu po kriterijima Europskog centra za kontrolu bolesti (ECDC), a što se očekuje krajem lipnja ili početkom srpnja, i dalje će nošenje maske biti obvezno u zatvorenim prostorima.

Ostaju tako na snazi ograničenja poput broja prisutnih u zatvorenim prostorima te uvjeti za prisustvovanje koncertima i drugim događanjima i dalje su negativni test na koronavirus, preboljelost covida-19 ili puno cijepljenje.

Vlada je ponovila apel onima koji se još nisu odlučili za cijepljenje da to učine što prije jer je cjepiva sada dovoljno, a ovaj tjedan organizirat će se i masovno cijepljenje bez poziva i najava za sve koji to žele i u neurbanim područjima, nakon što su takve akcije prošli tjedan vođene u gradskim sredinama.

Krapinsko-zagorska: Jedna novozaražena

13:12 - Na području Krapinsko-zagorske županije evidentirana je jedna nova osoba pozitivna na koronavirus, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite.Oporavile su se tri osobe te je trenutni broj aktivnih slučajeva zaraze osoba s područja Krapinsko-zagorske županije 31. U samoizolaciji se nalazi 11 osoba.

U Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana nalazi se 10 pacijenata pozitivnih na SARS CoV-2, među kojima jedna osoba na respiratoru. U posljednja 24 sata nije bilo umrlih COVID pozitivnih osoba.

Dubrovačko-neretvanska: Nema novozaraženih

12:41 - U Dubrovačko-neretvanskoj županiji nema novih slučajeva zaraze koronavirusom, a oporavilo se pet osoba, izvijestio je u ponedjeljak županijski stožer civilne zaštite.

Među oporavljenima su po dvije osobe iz Dubrovnika i Opuzena te jedna iz Ploča. U posljednja 24 sata obrađeno je 87 uzoraka, a od početka pandemije ukupno 79 086. U dubrovačkoj bolnici hospitalizirane su tri osobe pozitivne na koronavirus.

U samoizolaciji je 185 osoba. U posljednja 24 sata zabilježeno je pet kršenja te mjere, sve na granici, što je ukupno 816 od početka pandemije, navedeno je. Županijski stožer civilne zaštite ponovio je apel građanima da se drže svih epidemioloških uputa i mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Stožer objavio: Imamo 18 novozaraženih i 13 preminulih

12:37 - U posljednja 24 sata zabilježeno je 18 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 847. Među njima su 404 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 26 pacijenata. Preminulo je 13 osoba.

Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas ukupno je zabilježena 358 581 osoba zaražena novim koronavirusom, od kojih su 8152 preminule, ukupno su se oporavile 349 582 osobe. U samoizolaciji je trenutno 6 012 osoba. Do danas je ukupno testirana 2 080 792 osoba, od toga 2 082 u posljednja 24 sata.

Božinović: Danas imamo 18 zaraženih

11:51 - U ponedjeljak je u Hrvatskoj u posljednja 24 sata zabilježeno tek 18 novih slučajeva koronavirusa. Nove je podatke iznio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na konferenciji na kojoj je komentirao ljetne epidemiološke mjere.

"U sinergiji svih nadležnih službi činimo sve kako bi zadržali povoljnu epidemiološku situaciju. Ipak, ne treba se zavaravati jer virus je još uvijek među nama. Svima onima koji se cijepe se otvara mogućnost odlaska na veća okupljanja i događanja", kazao je.

Međimurska županija: Dva nova slučaja

10:45 - Međimurska županija u ponedjeljak ima dva nova slučaja zaraze koronavirusom, priopćili su iz županijskog Stožera civilne zaštite.

Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u protekla 24 sata nije bilo obrađenih pa niti pozitivnih uzoraka PCR testiranjem. Obavljenim testiranjima brzim antigenskim testovima evidentiran je jedan pozitivan nalaz, a iz drugih županija prijavljen je jedan pozitivan slučaj kod osobe s prebivalištem ili boravištem u Međimurskoj županiji.

Do danas je u mikrobiološkom laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo uzet 60.871 uzorak. U protekla 24 sata oporavilo se 14 osoba. Broj pozitivnih osoba u Međimurskoj županiji danas je 78.

U Županijskoj bolnici Čakovec hospitalizirano je 19 pacijenata pozitivnih na SARS-CoV-2 virus. U protekla 24 sata hospitaliziran je jedan pacijent, a jedan pacijent je otpušten. Na invazivnoj respiraciji su dva pacijenta. U protekla 24 sata nije bilo umrlih pozitivnih osoba.

Capak i Beroš na promociji covid buseva

10:43 - Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak u ponedjeljak su promovirali cijepljenje covid-autobusima te istaknuli važnost visoke cijepljenosti za turističku sezonu, ali i kao pripremu za jesenski novi val pandemije.

U Hrvatskoj je cijepljeno nešto više od 40 posto odraslog stanovništva, no u zemlji je detektiran i novi opasni delta soj tako da opuštanja nema, poručio je Capak u mjestu Stari Gradac u Virovitičko-podravstkoj županiji gdje je danas krenuo prvi covid-autobus prema ruralnim naseljima. Početak rada covid-buseva Capak je ocijenio važnim trenutkom s obzirom na smanjivanje interesa za cijepljenje.

Ovim inovativnim oblikom cijepni timovi autobusom dolaze do kućnog praga stanovništva u manjim mjestima i ljudi koji su možda u dvojbi da li se cijepiti i putovati zbog toga do većih gradskih središta. Covid-busevi će po unaprijed dogovorenom redu, obilaziti područja županija i boraviti određeno vrijeme u manjim mjestima.

"Idemo prema zajednici. Ovaj autobus koji će obići ruralna područja prvi je dokaz da će se cijepljenje učiniti dostupnijim onima koji su se možda dvoumili bili putovali u Viroviticu, a sada se imaju priliku cijepiti na licu mjesta, u blizini svojih domova", rekao je Capak na promociji covid-autibusa.

Zbog smanjivanja interesa za cijepljenje, s jedne se strane pojačava medijska kampanja, a s druge strane županijski zavodi za javno zdravstvo i domovi zdravlja organiziraju javne pozive da se može doći cijepiti tko god želi u bilo koje vrijeme.

Istaknuo je i da će se cijepljenje stimulirati kroz tzv. digitalne covid potvrde kojima će se dokazivati preboljenje, cijepljenje ili testiranje (negativan test). Te potvrde moći će se koristiti šest mjeseci i s njima dolaziti na različita kulturna, sportska i druga događanja bez klasičnih epidemioloških mjera.

Sadašnji epidemiološki trenutak, tvrdi Capak, dobar je te podsjeća kako smo prošle godine u ovo doba imali puno manje brojke nego što ih imamo sada. Na početku lipnja bli smo na nuli, ove godine ne možemo doći do nule, imamo te nove varijante, napomenuo je dodavši kako je u Hrvatskoj detektiran indijski ili delta soj koji je opsaniji i brže se širi.

"Trebamo se i dalje držati mjera kako bismo spremni dočekali turističku sezonu, proveli mirno ljeto i postigli što veću cijepljenost tako da na jesen krećemo u povoljnjiju situaciju u odnosu na novi val o kojemu sad već svi pričaju", poručio je Capak.

I ministar Beroš istaknuo je da se idejom covid-buseva željelo naglasiti važnost cijepljenja. "Sada smo u neobično izazovnoj situaciji uoči sezone, a u svijetu ima i novih sojeva. Želimo biti promišljeni, sigurni i odaslati poruku sigurnosti svima pa tako i našim gostima. Cijepljenje je najbolje što možemo učiniti u ovom trenutku. Promocije cijepljenja je promocija zdravlja i sigurne budućnosti i zdravstvene i gospodarske RH", poručio je ministar.

Cijepljenja putem covid-busa u Virovitičko-podravskoj županiji provodit će se od 14. do 18 lipnja, a danas je na redu šest mjesta: Stari Gradac, Otrovanec, Velika Črešnjevica, Turnašica, Špišić Bukovica i Bušetina.

Zagrebačka županija: Dva nova slučaja

10:39 - Na području Zagrebačke županije u protekla 24 sata evidentirana su dva nova slučaja covida-19, a aktivna su 123 slučaja, izvijestio je u ponedjeljak županijski Zavod za javno zdravstvo. Jedan novi slučaj zabilježen je u Zaprešiću, a drugi u mjestu Klinča Sela. U odnosu na jučer, ozdravilo je 19 osoba. Mjera samoizolacije izrečena je za jedan razredni odjel.

U svih osam ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije ustrojeni su posebni timovi za cijepljenje koji će raditi u ambulantama posebnog dežurstva te će cijepiti sve zainteresirane stanovnike Zagrebačke županije protiv covida-19.

Tako će svi stanovnici koji se žele cijepiti, osim kod svojih liječnika obiteljske medicine, moći to napraviti i u ambulantama posebnog dežurstva uz prethodnu telefonsku najavu.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo, na području Zagrebačke županije od početka pandemije evidentirano je ukupno 30.307 osoba kojima je potvrđena bolest uzrokovana koronavirusom, izliječeno je 30.109 osoba, a 75 osoba je preminulo.

Istarska županija: Nema novih slučajeva

9:18 - Treći dan zaredom u Istarskoj županije nema COVID-19 pozitivnih osoba, a na liječenju je 8 pacijenata, izvijestio je u ponedjeljak Stožer civilne zaštite Istarske županije. Tijekom protekla 24 sata, kako navodi, u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je 80 uzoraka briseva na COVID-19, svi su negativni.

U međuvremenu su se oporavile tri osobe, a u mjerama samoizolacije je njih 410, a u Općoj bolnici Pula, na Odjelu za infektologiju, na liječenju je 8 pacijenata. Iz Županijskog stožera napominju da je do 13. lipnja cijepljeno 78.311 osoba, od toga s obje doze 36.570 osoba. Cijepljeno je (barem jednom dozom) 37,3 posto ukupnog stanovništva, odnosno 44,1 posto odraslog stanovništva.

U utorak u Istarskoj županiji, pa do kraja tjedna, kreće cijepljenje odraslih osoba bez zakazanog termina. Cijepljenje će prema posebnom rasporedu biti moguće u Puli, Labinu, Poreču, Pazinu, Rovinju, Buzetu i Umagu.

Stožera civilne zaštite Istarske županije poziva sve zainteresirane odrasle osobe s područja Istarske županije, koje se nisu cijepile protiv COVID-19 da slobodno pristupe cijepljenju bez zakazanog termina.

Rekordno cijepljenje proteklog vikenda u Zagrebačkoj županiji

9:16 - Rekordnih 12.211 doza cjepiva protiv covida-19 primijenjeno je protekle subote na punktovima za cijepljenje u Zagrebačkoj županiji, priopćio je u ponedjeljak županijski Zavod za javno zdravstvo. Cijepljenje se provodilo i tijekom nedjelje te je tijekom proteklog vikenda u Zagrebačkoj županiji ukupno utrošeno gotovo 20 tisuća doza cjepiva protiv pandemijske zaraze.

"Posebno želim istaknuti odaziv građana na drugu dozu cjepiva što je iznimno važno jer se u potpunosti cijepljenim pa tako i zaštićenim od ove bolesti smatra onaj tko je primio obje doze cjepiva protiv covida-19", poručio je Leo Šunjić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Da cijepljenje bude što dostupnije, osigurane su cjepne ambulante pri domovima zdravlja te pozivaju građane da se za cijepljenje naruče telefonski i dogovore termin dolaska u te ambulante.

U prilogu priopćenja dostavili su popis osam cjepnih ambulanti u Zagrebačkoj županiji koje se nalaze u Dugom Selu, Ivanić Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Vrbovcu, Velikoj Gorici, Zaprešiću i Svetom Ivanu Zelini.

Zadarska županija: Jedan novi slučaj

9:10 - U posljednja 24 sata u Zadarskoj je županije evidentiran jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, a oboljela osoba izolaciju provodi na području Kolana na Pagu, izvijestio je u ponedjeljak Županijski stožer Civilne zaštite.

Na svim covid odjelima hospitalizirano je 13 oboljelih i nitko nije na respiratoru. Testirano je 65 uzoraka, od bolesti se oporavilo 16 osoba, a pod aktivnim je nadzorom 475 stanovnika. Policija nije zabilježila nijedno kršenje samoizolacije.

Bubaš: Cijepljenjem vam je zagarantiran život

8:44 - Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, komentirala je fan zone na kojima ljudi masovno gledaju utakmice Eura.

"Nisam čula da je itko pitao te ljude jesu li cijepljeni. Mislim da je ovo sjajna prilika za uvesti covid-potvrde ili bilo koji drugi prihvatljiv dokaz kao uvid za sudjelovanje na događaju. Među necijepljenima imamo one koji ne mogu primiti cjepivo jer su u dobi do 12 godina, one koji ne mogu primiti cjepivo iz zdravstvenih razloga i one koji se ne žele cijepiti ili dvoje. Iako ja ne znam što čekaju, cjepiva ima dovoljno. Mi cijepljeni štitimo najprije svoje zdravlje, ali i zdravlje onih necijepljenih. Ove fan zone dokaz su da su ljudi željni druženja i života kakav pamte prije korone. Ali moraju biti svjesni da je jedan od osnovnih alata za to cjepivo", rekla je Bubaš za N1.

Nada se da će čim prije covid-potvrde biti uvedene na događanja gdje se okuplja veći broj ljudi.

"Svi koji nisu cijepljeni su rezervoar za širenje bolesti. Ako ste cijepljeni na neki način sprječavate širenje bolesti, a naravno da je zagarantirano da nećete imati teži oblik bolesti, zagarantiran vam je život jer teži oblik bolesti najčešće slijedi smrtni ishod", rekla je Bubaš.

U Bjelovarsko-bilogorskoj jedna osoba umrla s koronavirusom

8:19 - Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata nema potvrđenih novih slučajeva zaraze koronavirusom, a jedna osoba je umrla s koronavirusom, priopćili su u ponedjeljak iz županijskog Stožera civilne zaštite.

U Općoj bolnici Bjelovar trenutno su na liječenju četiri pacijenta zaražena koronavirusom, a na opservaciji je sedam pacijenta. U posljednja 24 sata jedna osoba preminula je s koronavirusom. U samoizolaciji na području Bjelovarsko-bilogorske županije nalazi se 181 osoba.

U Sisačko-moslavačkoj županiji bez novozaraženih

8:08 - Na području Sisačko-moslavačke županije u protekla 24 sata, već drugi dan zaredom, nije zabilježena niti jedna novooboljela osoba od zarazne bolesti covid-19, javljeno je iz Županijskog stožera civilne zaštite.

Uz opetovano upozorenje kako još uvijek opasnost od zaraze nije prošla, stanovnicima županije je ponovljen i apel da se pridržavaju svih epidemioloških mjera i preporuka Nacionalnog stožera civilne zaštite.

U Virovitičko-podravskoj županiji promocija covid-busa

Jučer - Cijepljenje Covid-busom počinje u ponedjeljak na području Virovitičko-podravske županije, a ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak bit će na promociji novog načina cijepljenja ujutro u mjestima Stari Gradac i Otrovanec.

Novi načina cijepljenja putem covid-busa u Virovitičko-podravskoj županiji provodit će se od 14. do 18 lipnja, doznaje se u nedjelju iz Vlade RH. U ponedjeljak, 14. lipnja, cijepljenje će se provoditi u šest mjesta te županije: Stari Gradac, Otrovanec, Velika Črešnjevica, Turnašica, Špišić Bukovica i Bušetina.

Inovacija u cijepljenju stanovništva dogovorena je ovaj tjedan na sastanku premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade s novoizabranim županima u Zagrebu.

Covid-busevi će po unaprijed dogovorenom redu, obilaziti područja županija i boraviti određeno vrijeme u manjim mjestima, od kojih neka nemaju nikakve zdravstvene ustanove na svom području.

Ministar Beroš izjavio je nakon tog sastanka da će se orijentirati prema ruralnim područjima, a ideja je da se stanovnicima manjih naselja izađe u susret za cijepljenje i dođe 'do kućnog praga'. Želimo poslati poruku da je Hrvatska sigurna turistička destinacija, naglasio je Beroš.