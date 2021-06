Švedsku su svi kritizirali zbog preblagih protuepidemijskih mjera, a u toj zemlji od koronavirusa umrlo je 1400 ljudi na milijun stanovnika. U Hrvatskoj je brojka umrlih 2 tisuće. Predsjednik RH Zoran Milanović jučer je pozvao stručnjake da mu objasne zašto je Hrvatske po broju umrlih u svjetskom vrhu.

"Imamo dvije tisuće mrtvih na milijun stanovnika, to je svjetski vrh, znate. To je i dalje manje nego što su neke druge katastrofe donosile, to je na razdoblje od godinu dana, Njemačka ima tisuću umrlih od Covida na milijun stanovnika, Finska samo 400, Švedska koja uopće nije poduzimala mjere ima 1400. Neka mi to neki stručnjak objasni", rekao je Milanović.

Gledajući broj mrtvih na milijun stanovnika, Hrvatska se doista nalazi na 15. mjestu u svijetu, dok je Švedska tek 35, piše RTL Direkt.

Hrvatska dosta 'visoko' na crnoj ljestvici

Prema podacima worldometers info, najgore je prošao Peru s 5600 mrtvih na milijun stanovnika. Na drugo mjesto svjetske ljestvice smjestila se Mađarska s 3100 umrlih, a potom slijedi BiH koja također dobar dio vremena nije imala nikakve mjere. Slijedi Češka koja se dugo nalazila u lockdownu.

Brazil se nalazi na 10. mjestu ove najgore ljestvice, Belgija je 12., Slovenci su 13., a na 14. mjestu smjestila se Italija koja je u prvom valu prošla posebno loše.

Na 15. mjestu smjestila se Hrvatska, a iza nas su i Velika Britanija i Amerika na 19. i 20. mjestu, a liberalna Švedska smjestila se tek na 35. mjesto s 1431 umrlim. Njemačka se nalazi na 47. mjestu sa 1080 umrlih na milijun stanovnika.

'Nismo na vrijeme uveli mjere'

"Moj dojam je, što sam i prije govorio u javnosti, da smo u drugi val koji je bio amplitudom i najviši, i najduže je trajao, da smo tu predugo oklijevali, odnosno nismo na vrijeme uveli mjere pa smo u tom valu bili na vrhu Europe po broju zaraženih i umrlih u tom valu.

Ako se sjetimo tada, još smo imali i okupljanja... trebamo se samo prisjetiti kako je britanska kraljevska obitelj obilježila smrt princa Philipa, kako je izgledala ta sahrana, a mi smo imali i kolonu u Vukovaru i sve gdje su se ljudi okupljali u doba kada to nije bilo potrebno ni podesno", rekao je epidemiolog ​Branko Kolarić za RTL Direkt.

"U Švedskoj 50 posto kućanstava su samačka...mi idemo u kafiće, oni ne...u teretanama je kod nas više ljudi u grupi. Šveđani su priznali da su pogriješili i uveli su mjere kao i druge države većinom", rekao je Kolarić.