Istarski župan Boris Miletić u četvrtak je izrazio nezadovoljstvo zbog najnovije korona karte ECDC-a, prema kojoj je hrvatska obala, pa tako i Istra, u narančastoj boji, te je ocijenio da Istra ne bi trebala snositi posljedice neodgovornosti drugih županija.

Kartu je danas objavio Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti - ECDC, a župan Miletić je rekao da se "Istra i njezini građani iznova neopravdano kažnjavaju".

"Istarska županija u zadnjih 15 dana bilježi izrazito nisku incidenciju zaraze, koja iznosi 1,9 na 100 tisuća stanovnika. Nije u redu da naši građani, obrtnici i ugostitelji koji se odgovorno ponašaju i poštuju sve propisane epidemiološke mjere ispaštaju", rekao je župan Miletić na prvoj koordinaciji s gradonačelnicima gradova u Istri. Dodao je kako Istra ne bi trebala snositi posljedice zbog neodgovornosti drugih županija i zbog nedovoljne kontrole u pojedinim županijama.

"Istra je poželjna i zdravstveno sigurna turistička destinacija", poručio je župan Miletić i ponovio kako se Istarsku županiju mora gledati kao zasebnu cjelinu jer, kako je rekao, "ima odlične pokazatelje, što je presudno za uspješnu turističku sezonu".

Kozlevac: 'To nije pravedno...'

Načelnik istarskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac također je nezadovoljan i zabrinut zbog najnovije karte EU-a po kojoj je i Istra od danas u narančastoj boji.

"Kao što smo se pribojavali prateći situaciju u našem okruženju, dogodio se najgori scenarij. Nije se uspjelo promijeniti vrednovanje po županijama pa se u konačnici dogodilo ono čega smo se pribojavali da je Istra stavljena u narančastu zonu. To nije pravedno prema građanima Istre koji su disciplinirani i provode sve epidemiološke mjere te daju svoj doprinos povoljnoj epidemiološkoj situaciji na Istarskom poluotoku", ocijenio je Kozlevac.

Istaknuo je kako to nije pošteno ni prema cjelokupnom sustavu s obzirom na to da je u Istarskoj županiji, kako je rekao, "trenutačno incidencija 1,9 na 100 tisuća" u posljednjih 14 dana.

"Istra je debelo u zelenoj zoni, i to nije pravedno. Vidjet ćemo koje će biti posljedice za nas i turizam, no one će zasigurno biti vidljive. Očekujem da će se na razini EU-a promijeniti kriterij jer dosadašnji zasigurno nije nimalo dobar. Mi u Istri imamo odličnu koincidenciju i nije pošteno da dijelimo posljedice s drugim županijama koje nemaju tako dobre rezultate kao i mi u Istri", poručio je načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac.

Izrazio je nezadovoljstvo današnjom odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite po kojoj lokalni stožeri ne mogu propisivati strože epidemiološke mjere od mjera propisanih odlukom tog stožera, a koje su vezane za profesionalne umjetničke izvedbe i programe, kinoprojekcije te izložbe.