KOMADINA TRAŽI POMOĆ OD PLENKOVIĆA: ‘Pošaljite nam još policije, sve teže nadziremo granicu’

S dolaskom proljeća povećava taj migrantski pritisak pa se župan Zlatko Komadina zabrinuo

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina upozorio je u ponedjeljak kako policija sve teže nadzire “zeleni dio” državne granice na području Gorskog kotara, jer se s dolaskom proljeća povećao pritisak migranata koji ilegalno ulaze u Hrvatsku, a zbog čega je od MUP-a zatražio dodatne snage kao pomoć Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.

“Suočeni smo s ozbiljnim problemom i to ne od jučer. Naravno da se taj problem u međunarodnom smislu treba rješavati tamo gdje nastaje, tamo gdje nastaju migracije, no to je globalna priča i mi na to ne možemo utjecati. Ono na što možemo utjecati jest sigurnost naših granica, prije svega na granici s Bosnom i Hercegovinom”, rekao je Komadina na konferenciji za novinare.

Stoga je, dodao je, zamolio ministre obrane i unutarnjih poslova te u pismu i premijera Andreja Plenkoviću da, uz činjenicu da primorsko-goranska policija ulaže nadljudske napore s resursima s kojima raspolažu, pošalju joj se dodatne snage u pomoć, “jer je jako teško kontrolirati zeleni dio županije kada se migranti rasprše”.

Naglasio je da su mještani Gorskog kotara uznemireni i zabrinuti za svoju sigurnost, da se ne želi stvarati panika, ali i kako je “činjenica da se, pogotovo s dolaskom proljeća, povećava taj migrantski pritisak i tu očekujem adekvatni odgovor resornih ministarstava”.

‘Stečaj je prije svega rezultat nečinjenja Vlade’

Za odluku o otvaranju stečaja u pulskom Uljanik Brodogradilištu Komadina je kazao kako je to rezultat nečinjenja Vlade, odnosno lošeg činjenja Uprave Uljanika.

“Da je Vlada htjela da se ne dogodi stečaj, on se ne bi dogodio. Žao mi je da se barem nije dočekao kineski odgovor, ali je činjenica da je stečaj prije svega rezultat nečinjenja Vlade, odnosno lošeg činjenja Uprave Uljanika. Za 3.maj je važno da ovaj stečaj nema direktne veze s 3. majom”, poručio je Komadina.

Pitanje riječkog 3. maja, ustvrdio je, rješavat će se na ročištu za Uljanik d.d. krajem tjedna, kao i na ročištu za 3. maj. “To razdoblje, do ročišta za 3. maj, daje nadu da se 3. maj oporavi ukoliko to Vlada bude htjela, jer mogućnosti ima. Čitav niz prijedloga dala je Uprava 3. maja resornom ministru i Vladi, pa i ja osobno, tako da vjerujem da ne mora sve završiti s likvidacijom”, rekao je.

Na tvrdnju da je sud odlučio o stečaju, Komadina je potvrdio da sud jest odlučio, ali da je sud često u svojim izjavama i na dosadašnjim ročištima, ako je Vlada davala nadu da će postupiti i da ima ulagače, odgađao odluku.

“Isto tako su zadnji, upravo na inicijativu Vlade, bili kineski ulagači. Sudac je, istina, najavio na prošlom ročištu da će, ako ne bude pomaka, proglasiti stečaj. Njemu osobno ništa ne zamjeram, žao mi je 1100 zaposlenih, koji idu na biro,” naglasio je Komadina.