Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina gostovao je na N1 televiziji gdje se osvrnuo na rezultate popisa stanovništva, ali i komentirao kako se oni u županiji bore s demografskim mjerama.

"Mislim da radimo u korist demografske priče i u korist mladih, to je upravljanje školstvom, izgradili smo puno dvorana, škola, zdravstvene ustanove koje su na korist građanima. Mi smo anticipirali ovu situaciju i naručili smo studiju demografske analize županije, gospodin Šterc ju je radio i sljedeći tjedan imamo Skupštinu na kojoj će se raspravljati kako iz toga izvući mjere”, rekao je Komadina.

Dodao je i kako je broj stanovništva počeo padati s ratom i tranzicijom.

“Sad se u Hrvatsku uvukla jedna socijalna nesigurnost, ali i jedna pravna nesigurnost. Mnogi ljudi biraju uređene zemlje i traže mjesto gdje će napredovati, s ulaskom u EU otvorile su se granice, ovdje su plaće manje, ako nemate stan i stabilno radno mjesto, kako ćete stvarati djecu?”, zapitao se.

'Mogao bih napasti premijera, ali...'

Rekao je i kako bi mogao napasti premijera i reći da je on kriv, isto kako bi netko mogao napasti njega.

“Mi smo u sredini po postotku, imamo unutarnje i vanjske migracije”, kaže.

Spomenuo je i neke dobre primjere u županiji.

“Kada gledate, Viškovo je naraslo na 16.000 stanovnika, ima daleko najveći pozitivni skok, cijene nekretnina su bile manje, porezna davanja manja, mlade obitelji su tamo selile, tako je i u Kostreni, tu je i Krk, ali teško je locirati jednu jedinu sredinu i reći što je točno krivo. Ukupna slika kvalitete života se mora dignuti, ali prije svega sigunost, osigurati siguran posao, taj proces trajat će dugo. Morate primijeniti i brojeve na novi popis stanovništa, ispada da nam je broj procijepljenih viši, i da nam je BDP viši”, rekao je Komadina.

Problem centralizacije

Istaknuo je i kako je Hrvatska najcentraliziranija zemlja Europe, a da u centralističkoj državi s 90 posto sveg javnog novca upravlja Markov trg.

“Jedino što mogu razumjeti u centralizaciji zdravstva je podržavljenje općih bolnica da se bolnički sustav racionalizira. Ali uzimati osnivačka prava nad županijskim zavodima za javno zdravstvo koji su nositelji bitke protiv pandemije i pokazalo se, pogotovo u našem slučaju da smo najzelenija županija i da je kod nas najveća procijepljenost. Zavodi moraju biti usađeni u lokalnu zajednicu, tu su naše specijalne bolnice, godinama smo ulagali u njih, tu je Hitna pomoć kojoj smo zamijenili kompletni vozni park. Kada je centralna nabava u Zagrebu pa dok se to provede… centralizacija nigdje nije donijela ništa dobro, pa ni ovdje”, smatra Komadina.

Rekao je i kako takva reforma ne donosi nikakve uštede.

“Nema tu nikakvih ušteda, 70 posto svih gubitaka su državne bolnice, 25 posto su opće, a 5 posto su svi ostali objekti. Matematika jasno pokazuje da nije problem u županijama, nego u državi”, dodaje.

'Država će smanjiti PDV'

Dotaknuo se i inflacije te sve viših cijena. rekavši da država može djelovati u tri smjera.

"Jedan je već bio primijenjen, zamrzavanje cijena, drugi je smanjenje PDV-a, a treći smanjenje trošarina. Mislim da će se morati ići na smanjenje PDV-a, to neće puno pomoći državljanima. Ako vi cijene dignete 100 posto, a smanjite PDV 50 posto država opet dobije isto. Mislim da će se ići na smanjenje PDV-a bar na pola, ako ne i više, postoji vrijeme kada građani hrane porezima državu, ali i kada država mora pomoći građanima jer se ovo neće moći izdržati. Došlo je i do vremena da se razmišlja o većim plaćama ljudima jer režijski troškovi su sve veći, hrana je poskupila, sve je poskupilo. Veće plaće bi donijele veću potrošnju, a veća potrošnja bi punila privredu, to je vezana priča”, rekao je Komadina.

Dodao je i kako se to već trebalo dogoditi, ali i predviđa kad bi se zaista moglo to dogoditi.

“To će se po meni dogoditi u narednih 7 do 15 dana. Za igre s Rusijom ceh plaća stanovništvo. Mi smo napravili LNG da bismo imali povoljniji plin kada nas netko ucjenjuje s cijenama plina. Gdje je taj jeftiniji plin?”, zapitao se.