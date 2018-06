KOLINDINA POHVALA MOSTA IZNENADILA I NJIH SAME: ‘Nismo imali nikakve kontakte s Pantovčakom’

‘Nažalost, ona to nema gdje vidjeti osim u Mostu. Mi smo jedina opcija koja ima suvisao program i već napisane zakonske inicijative koje mjesecima predstavljamo na terenu i sada to konačno dolazi u fokus.’

Predsjednica Grabar Kitarović jučer je svoj ured privremeno premjestila u Osječko-baranjsku županiju te je tu priliku iskoristila za još jednu kritiku vladi, ali i oporbi, dok je istovremeno pohvalila Most.

‘Krajnji je trenutak da se donese akcijski plan i provedu konkretne mjere za njezino rješavanje. Zato sam sukladno Ustavu predložila sazivanje zajedničke sjednice kako bi usvojili akcijski plan za demografski oporavak Hrvatske i rješenje pitanja blokiranih građana. To je bila moja dužnost prema građanima. Održavanjem sjednice pokazali bismo potrebnu određenu državničku odgovornost, smatram da u rješavanje problema nužno treba uključiti oporbu i druge dionike političkog i društvenog života. Hvalevrijedna je inicijativa Mosta nezavisnih lista ‘Pokret ostanka’, naglasila je predsjednica.

Njezina je pohvala Mostu iznenadila premijera Plenkovića, ali i same čelnike Mosta.

‘Očito joj se nešto sviđa što Most radi. Moje iskustvo s Mostom je loše, možda nastoji proširiti bazu. Vidim da se Most hvali da su autori referendumskog pitanja koje je duboko diskriminirajuće prema zastupnicima manjina. Vuku nas desetljećima nazad i to nije put koji ja cijenim. Malo me čudi predsjednica kad hvali takvu ekipu’, rekao je Plenković.

Jutarnji list piše kako je razlog njezinih lijepih riječi o Mostu možda to da čak 68 posto birača podržava rad predsjednice. Na taj način Kolinda Grabar-Kitarović možda u Mostovim biračima vidi podebljanje svojeg biračkog tijela jer bi dio njega mogla izgubiti zbog sukoba s premijerom Andrejem Plenkovićem. Mostovci smatraju da postoji mogućnost i osvete predsjednice premijeru Plenkoviću na ovaj način, nakon što je Plenković Most izbacio iz svoje Vlade. Iz Mosta poručuju da obje teorije mogu biti točne, ali smatraju da u svakom slučaju fokus treba prebaciti sa svađa i prepucavanja na dobre politike.

‘Nažalost, ona to nema gdje vidjeti osim u Mostu. Mi smo jedina opcija koja ima suvisao program i već napisane zakonske inicijative koje mjesecima predstavljamo na terenu i sada to konačno dolazi u fokus’, poručuju iz Mosta za Jutarnji list i dodaju da su njihove mjere pohvalili i neki stručnjaci i demografi poput Anđelka Akrapa i Stjepana Šterca.

‘Ali nismo imali nikakve kontakte s Pantovčakom osim slučajnog susreta s Akrapom’, dodaju. Ipak, ističu da ova njezina pohvala ne znači da će u Mostu predsjednici dati podršku za idući mandat. O tome još, kažu, nisu raspravili, ali predsjednik stranke Božo Petrov ističe da mu je drago što je predsjednica prepoznala njihove mjere.