KOLINDA PONOSNA: ‘Izgledam bolje s 51 nego što sam izgledala s 20, to mi je važno pokazati’

Tijekom rođendanskog putovanja kvarnerskim otocima, predsjednica Kolinda otvorila se o svom privatnom životu, djetinjstvu i o tome kako održava mladolik izgled

Povodom rođendana, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, provela je tri dana na putovanju kvarnerskim otocima, tijekom kojega je za In Magazin govorila o svom privatnom životu, djetinjstvu, kako provodi slobodno vrijeme s obitelji te koja je tajna njezina mladolikog izgleda. Putovanje je započela na Rabu, a nastavila na otocima Lošinju, Cresu, Susku i Unijama, piše Nova TV.

Kolinda je odrastala u malom mjestu Lubarska, gdje je tada bila i jedina djevojčica u selu. “Odrastanje tamo bilo je neprocjenjivo, bezbrižno kao i na ovim otocima”, rekla je predsjednica prisjetivši se kako je odrastala uz janjad, kućne ljubimce koji su je posvuda pratili.

“Jedan se zvao Šarko, jer je bio crno-bijeli. Bio je jako ljubomoran na moje prijatelje posebno na Gorana koji je živio preko puta mene i kako smo janjce držali u kući, u donjem dijelu gdje je bila konoba, on je uspio otvoriti vrata i izašao kad se Goran vraćao iz dućana. Iz ljubomore je skočio na njega i roščićima ga nabio. Goran na jednu stranu, kruh na drugu. Bilo mi ga je žao, ali kad vidite životinju koliko vas voli to je neprocjenjivo”, rekla je Kolinda.

Opuštanje s obitelji uz čitanje i filmove

Slobodno vrijeme inače provodi s obitelji, kćeri Katarinom, sinom Lukom i suprugom Jakovom. “Mi jako volimo čitati zajedno i oni dan danas vole kada im ja čitam i onda se izvalimo na podu, tepihu, foteljama i čitamo sve i svašta. U zadnje vrijeme volimo napraviti kokice, one s okusom putra, sjesti ispred TV-a, dogovoriti se što ćemo gledati i onda zajedno gledamo film”, otkrila je predsjednica.

“Obožavam pjevati. Pjevam kod kuće, u kuhinji dok kuham, dok se tuširam. Tko pjeva zlo ne misli, naučila sam pjevati kroz život. Kada sam bila mala nismo baš imali mnogo lekcija iz pjevanja. Crkveni zbor me puštao da im pjevam. Sad sam ok, trebate se uigrati, ovo je bio naš prvi nastup, klape i mene. Ja sam čisti sopran koji može dići visoko pa i u crkvi”, rekla je za In Magazin Predsjednica te dodala da joj na prvom mjestu zdravlje i sretan život za svoju djecu.

Izgleda bolje nego kada je imala 20 godina

Na pitanje o vitkoj liniji i tajni mladolikog izgleda, Kolinda se zahvalila i rekla da joj je važno da može pokazati kako žena može izgledati sjajno u svim godinama, pa tako i s 51 godinom kada misli da izgleda bolje nego kada je imala 20. “Kombinacija svega, zdrava prehrana, uglavnom mediteranska, najbolje je ono kretanje koje je raspoređeno tijekom cijeloga dana. Pokušajte parkirati auto malo dalje od posla, dići se od stola, ne potrošiti cijelu pauzu za ručak već malo i prošetati i tako tijekom cijelog dana. Ne biste vjerovali koliko to znači za cijeli organizam i metabolizam”, otkrila je svoju tajnu vitkosti.

Pohvalila se da sada može obući odjeću koju je nosila i prije nego što je bila ministrica vanjskih poslova, čak iz vremena dok je bila na fakultetu i dok je bila u Americi. “Vratila sam se na tu kilažu, u ovom poslu treba balansirati i sebe i druge i diciplinirati ih da vam ne nameću i da vas ne nagovaraju da pojedete nešto i nameću vam krivicu. Dogovorila sam se s protokolom ovo više ne ide, ne osjećam se dobro fizički, moram izgubiti koju kilu, recite svima da se ne uvrijede, ali da imam određene obroke tijekom dana i da ne možemo jesti sve i svašta gdje god dođemo”, izjavila je predsjednica.

Što se tiče odjeće, Kolinda iznimno cijeni hrvatski dizajn, a i voli se lijepo odjenuti. “Kao žena volim lijepu odjeću ali isto tako imam svoj stil. Znam da nam svima ne stoji sve najbolje. Volim nositi nešto u čemu se osjećam ugodno, a to je uglavnom nešto ženstveno, volim ženstvenost i volim kod žene vidjeti obline”.

Vjeruje u silu koju sami stvaramo

Kada je na kraju novinarka IN Magazina, Ivana Nanut, pozdravila predsjednicu s “may the force be with you” ili “neka sila bude s vama”, rečenicom iz eseja koji je davno pisala na engleskom vezano za “Ratova zvijezda”, Kolinda joj je odgovorila: “Jooooj slažem se, neka sila bude s vama. Ja sam vjernica ali vjerujem u silu koju sami stvaramo, koja postoji u nama i koja nas drži čvrstima i kada je najteže. Uvijek je to naša odluka kako ćemo ići”, poručila je predsjednica.