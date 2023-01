Mnogi su se danas potaknuti obilnijim snijegom kojeg dugo nismo doživjeli uputili na Sljeme, no zbog velike količine automobila, došlo je do 'žešćeg krkljanca'. Kako javlja Radio Sljeme, na Sljemenskoj cesti došlo je do kolapsa, gdje je zbog nepropisno parkiranih vozila zapeo je ZET-ov bus kod Hunjke.

Stajalo se više od sat vremena, a na mjesto događaja upućena je i policija.

Podsjećamo, promet diljem zemlje je u problemima od jutra. Osim u unutrašnjosti, snijega ima i na jugu zemlje.