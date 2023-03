Kako se predstavnici udruge koja moli, kako kažu, za autoritet muškaraca nisu odazvali, predstavnika nije poslala ni Crkva, inicijativu Muževni budite u Otvorenom su komentirali Mirjana Kučer, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske; dr. sc. Ana Marija Raffai, mirovna aktivistkinja i katolička teologinja, Članica Odbora Ekumenske inicijative žena i Europskog društva žena u teološkom istraživanju; prof. dr. sc. Marko Medved, crkveni povjesničar Sveučilišta u Rijeci, doktorirao na Fakultetu crkvene povijesti Papinskoga Sveučilišta Gregoriana u Rimu te doc. dr. sc. Erik Brezovec, sociolog, Fakultet hrvatskih studija.

'Molitva je na čudan način došla na Trg'

"Tamo moli 300 ljudi, ne znamo što je kome vjera, a što samo izgleda kao molitva. Međutim, kada dođete na glavni trg glavnoga grada i drugih gradova onda više niste u stavu molitve nego ste u stavu političkog aktivizma. I sad je pitanje koliko ja kao vjernica prihvaćam da se moj sveti čin molitve koristi za politički aktivizam", rekla je Raffai.



Smatra da kada se moli ne radi se performans za javnost već se mole da im Bog da snagu da ono što rade, rade u pravom smjeru, u smjeru dobrobiti za druge. "Time ne tvrdim da ovi ljudi ne žele dobrobit za druge, ja samo tvrdim da je izričaj molitve na čudan način došao na trg i da bi molitvu trebalo odvojiti od političkog djelovanja, poručila je dodavši da nije jasno što se želi poručiti tim performansom.

'I samo organizatori kažu da idu na osvajanje Hrvatske'

Medved ističe da je mirni prosvjed temeljno pravo u demokratskim društvima, ali i njega muči instrumentalizacija molitve, "Molitva je za svakog kršćanina i pripadnike drugih religija je od temeljne važnosti. No imam dojam da se ovdje molitva koristi za pitanje društvene moći. Pa i sami organizatori su rekli u izjavama medijima da oni idu za osvajanjem Hrvatske. To me sve podsjeća na bojovno, militantno kršćanstvo od prije 120 ili 150 godina. Ja tu vidim isključivo muškarce koji se mole, a u sakralnom prostoru mi molimo zajedno. Gdje su tu žene, zapitao je Medved. Poručio je kako u društvu u kojem je tako visoka stopa nasilja nad ženama muškarce bi trebalo senzibilizirati za prava žena i za borbu protiv toga nasilja.

Žene su krive i kad su žrtve

"Sporan je napad, direktan napad, ili u ovom slučaju instrumentalizirani napad koji se koristi alatima molitve, a zapravo se radi o protestu protiv ostvarenih prava žena, za nametanje ženama određenog načina ponašanja, određenog načina odijevanja, protiv prava da odlučuje o svome tijelu. To nije ništa novo, ali je uznemirujuće", poručila je Kučer.



Smatra da je u pitanju nerazumijevanje koncepta nasilja. "Žene se napada da su krive i onda kada su silovane, kada su pretučene ili ubijene, uvijek se krivica prebacuje na žene i prstom se upire u žene. Mislim da se radi o jednom u nizu pokušaja da se društvo vrati korak unazad te da se ostvari određena društvena privilegija, društvena moć", ustvrdila je Kučer poručivši da se nada da niti ovaj pokušaj neće uspjeti.

Sociolog doc. dr. sc. Erik Brezovec ističe da je ovo što se sada događa rezultat složenih društvenih procesa, među ostalim i religijskih procesa.

"Kada gledamo ovaj cjelokupni proces moramo reći da se on događa unazad 20 - 30 godina i to je rezultat složenih društvenih procesa, među ostalim i religijskih procesa. Ono što je jako simpatično za primijetiti i što su primijetili neki historijski sociolozi jest da je ovo u svojoj srži moderni fenomen jer fundamentalizam ima svoje začetke u modernosti jer modernost je totalna. S druge strane potreba za vlastitim izražavanjem je nešto što njima fali pa onda možemo govoriti da su stari konzervativci previše moderni, ustvrdio je Brezovec.

Poljski scenarij?

Medved kaže kako stavove molitelja s Trga ne podržava većina katolika u našoj zemlji. "Moram reći da neki od organizatora su usko povezani s jednom poljskom udrugom koja u Poljskoj vrši određeni utjecaj na političke stranke. I ondje se je ovakva skupina smatrala marginalnom, a onda je spletom okolnosti postala politički utjecajnom. Neki katolici sa simpatijom gledaju prema političkom katolicizmu, ali u neznanju, ustvrdio je dodavši da je Crkvu u prošlosti skupo stajalo povezivanje s politikom.

Mirjana Kučer smatra kako u Hrvatskoj nema bojazni od ponavljanja Poljskog scenarija. "Činjenica je da je u Splitu ta poljska udruga osnovala udrugu. Definitivno je ovo politički pokret, ovo je pokret da bi se ostvarila politička moć. Nije to došlo iznenada, to je još samo jedan pokušaj privlačenja pažnje", rekla je.

'Molite se vi za sebe, pustite žene na miru'

Ana Marija Raffai kaže kako je molitva - razgovor s Bogom, obraćanje Bogu.

"Ono što mislim da je važno reći - da li mi kao vjernici kad se molimo isijavamo poruku evanđelja ili nešto drugo? Zašto našu vjeru u javnosti netko doživljava kao ugrozu? To nije samo pitanje da netko mrzi Crkvu, nego je i pitanje kako mi možemo samokritično pogledati kakvu poruku mi odašiljemo i kako zračimo. Prisjetila bih se riječi jednog francuskog biskupa u Drugom svjetskom ratu koji je francuskim vojnicima koji su rekli da se mole da se Nijemci preobrate rekao: 'Dečki molite se vi za sebe'. Moja je poruka muževima: 'molite se vi dečki za sebe, a pustite žene na miru'", poručila je Raffai.