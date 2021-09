Nezavisna saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto u utorak je kritizirala predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i zatražila njegovu ostavku zbog tajnika parlamenta kojemu je već 11 mjeseci istekao mandat.

Rekla je da Jandroković "mora podnijeti ostavku ako mu je stalo do demokracije i vladavine prava u Hrvatskoj".

Vidović Krišto u otvorenom je pismu skandaloznom i uvredljivom za hrvatske građane ocijenila Jandrokovićevu izjavu da je to što tajnik Sabora obnaša svoju funkciju iako mu je mandat istekao - mali prijestup.

„Ako vam je imalo stalo do razvoja demokratske kulture u Hrvatskoj, do uspostave vladavine prava u Hrvatskoj, u kojoj su svi građani jednaki pred zakonom i ako vam je stalo do osobnog dostojanstva pred hrvatskom javnošću, onda trenutačno morate podnijeti ostavku“, poručila je Vidović Krišto Jandrokoviću.

'Donošenje svakog zakona je formalnost'

Ocijenila je da je Jandroković odgovoran što poslove tajnika Sabora već 11 mjeseci obavlja neovlaštena osoba.

„Vaše pozivanje na pandemiju i potres – da nije tragično, bilo bi smiješno jer izraditi prijedlog za imenovanje tajnika traje nekoliko minuta, te s time ni pandemija, ni potres, ni bilo koja druga okolnost nemaju nikakve veze. A vaša izjava da je u pitanju samo formalnost je u potpunosti neprihvatljiva. Donošenje svakog zakona je formalnost, ali bez te formalnosti nema zakona, kao što bez glasovanja i izbora u Saboru tajnik ne postoji“, ustvrdila je Vidović Krišto.

Po njezinim riječima, taj skandal dokazuje da vladajuća struktura smatra da za nju zakoni ne postoje nego samo za građane koje doživljava kao platformu za dobar život i privilegije.

'Za vas je 11 mjeseci sitnica, a za hrvatske građane je jedan dan nepremostiva prepreka...'

Poručila je i da poštivanje zakona jest poštivanje države i njezinih građana.

Dok vi šeretski relativizirate ovaj teški prijestup, hrvatske građane se i za najmanje kašnjenje brutalno kažnjava, a poduzetnici zbog jednog dana kašnjenja podmirivanja poreznih obveza i duga od 10 kuna ne mogu sudjelovati u javnom nadmetanju, poručila je predsjedniku Sabora.

„Vaš stranački šef i predsjednik Vlade opravdava najnepošteniji, pljačkaški i najnehumaniji Ovršni zakon u Europskoj uniji rečenicom 'dugovi se moraju plaćati'. Za vašu informaciju, hrvatski se građani blokiraju zbog jednog dana kašnjenja, čime automatski upadaju u dužničko ropstvo te gube kreditnu i financijsku sposobnost. Za vas, gospodine Jandrokoviću, 11 mjeseci je sitnica, a za hrvatske građane je jedan dan nepremostiva prepreka“, istaknula je dodavši da Sabor u svome djelovanju mora biti uzor hrvatskim građanima u poštivanju zakona.

Ako se ne sankcioniraju ovakve protuzakonitosti nanosi se šteta vjerodostojnosti institucija države, u ovom slučaju Sabora, a devastirane institucije znače devastiranu državu koja ne može izvršavati ulogu prema svojim građanima koju država mora osiguravati, zaključila je Vidović Krišto.