Darko Horvat uhićen je u subotu i razriješen je dužnosti. Prema tome, Horvat više nije ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a od subote se nalazi u zatvoru u Remetincu.

Mario Kapulica iz HDZ-a je rekao kako se u ponedjeljak u HDZ-u na stranačkim tijelima razgovaralo o nasljedniku ministra Horvata, ali na predsjedniku Vlade je da objavi tko će biti nasljednik.

"Vjerujem da ćemo danas imati ime kandidata koji će doći pred Sabor da dobije povjerenje kako bi bio ministar. Uvjeren sam da će već danas taj čin biti i izglasan jer radi se o ministarstvu koje ima težinu i puno znači u ovim vremenima. Svi smo upoznati s problemom obnove i dobili smo dodatni rok za iskorištavanje sredstava iz Fonda solidarnosti i prioritet Vlade je da na to mjesto što prije dođe novi čovjek te da se ubrzaju procesi, onako kako bi to trebalo biti", rekao je Kapulica za HRT.

'Nitko nije kontaktirao ni Miloševića ni Aladrovića'

Kapulica je poručio da kada se spominju Boris Milošević i Josip Aladrović u kontekstu istraga, sve što Vlada zna jest iz medija.

"Ne znaju ni Milošević i Aladrović o čemu se radi, nitko ih nije kontaktirao. U ovom trenutku je jako teško donositi tako važne odluke na temelju pisanja u medijima. Prema pisanju novina, oni se nalaze pod sumnjom i koliko ja shvaćam, to su nekakve predistražne radnje, a podaci su tajni. Ne znam kako te informacije u tom kontekstu dospijevaju u medije s obzirom na to da je to kazneno djelo. Potpredsjednik sam saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i nikada nisam dobio podatke iz istrage na uvid", rekao je.

Utrka za jeftine političke bodove

Domagoj Hajduković komentirao je stanje u oporbi te rekao kako mu se čini da je u tijeku utrka za jeftine političke bodove.

"Tko će prvi istrčati s nekom inicijativom i tko će prvi što reći… S jedne strane imate "wannabe vođe oporbe" koje su dvaput HDZ dovele na vlast i koje se nekorektno odnose prema ostatku oporbe, a koje žele ujediniti, to je Most. S druge strane imate "šmirglanje" nečijeg imidža koji je malo posrnuo jer ne zna gdje stanuje i nemoralno prima neke naknade ili je uspio "rasturiti" dotad najveću opozicijsku stranku, mislim na Peđu Grbina. Ova situacija zahtjeva puno veću dozu ozbiljnosti. Ovo zahtjeva da se oporba ujedini, ali samo oko jednog cilja, a to su prijevremeni izbori. Situacija od vladajućih zahtjeva još veću aktivnost", rekao je Hajduković.

Danijel Spajić iz Domovinskog pokreta rekao je kako će Vlada učiniti sve da se ne ide u prijevremene izbore, kao što bi napravio i SDP prije par godina dok se nisu razjedinili.

"Morala u hrvatskoj politici nema već dugo. Domovinski pokret ne može nikad biti u nekoj koaliciji sa strankom Možemo!. To se kosi s mojim životom. Ja kad bih bilo što radio s tim ljudima, poništio bih sve ono što su me moji roditelji učili, djedovi i bake odgajali. Kad govorimo o oporbi, svatko tu vodi svoju bitku", rekao je Spajić.