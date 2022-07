Na Kornatima se u petak nešto prije sedam sati nasukao ratni brod, konkretno desantni brod minobacač DBM-81 Cetina iz sastava Flotile Hrvatske ratne mornarice, javlja Ministarstvo obrane. Ozlijeđenih srećom nema, a na brodu je nastala materijalna šteta.

"Brod DBM-81 nalazio se na zadaći potpore Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u provedbi Plovidbene prakse 3. naraštaja kadeta studija Vojno pomorstvo i plovio je od Dugog otoka prema luci Lora. U trenutku nesreće na brodu se nalazilo 18 članova posade te 21 kadet i tri instruktora Hrvatskog vojnog učilišta", javlja MORH.

Akcija koja je trebala biti tajna

Ministarstvo nije željelo otkriti više detalja, ali ih je zato RTL "uhvatio" u akciji koja je trebala biti tajna. RTL-ova kamere ekskluzivno su snimile kako "Cetinu" odsukava identičan desantni brod Hrvatske ratne mornarice "Krka". Prisustvo novinarske ekipe koja je svjedočila nečem što je očito trebala biti tajna akcija nije se svidjelo obalnoj straži.

Nasukali brod je jedan od dva desantna minopolagača takozvanog Ro-Ro tipa, što znači da ima ulazno-izlaznu rampu i na pramcu i na krmi. Može primiti i 300 vojnika, a naoružan je dvama dvocjevnim topocima, četverocijevnim topom i četverostrukim lanserom protuzračnih projektila. Prevozi i do 100 morskih mina.

'Je li postojao plan putovanja'

Slučaj, na temelju ono malo podataka koji su službeno objavljeni, za RTL. je komentirao iskusni kapetan Sanjin Dumanić. Mirno more i povoljni vremenski uvjeti ukazuju da bi uzrok mogao biti ljudski faktor, smatra.

"Trebalo bi sad postavit pitanje jedno, čisto nautičko onako teoretski, je li postojao plan putovanja. Plan putovanja je dokument na brodu di je sve ucrtano od jednog privezišta do drugog, cijela ruta broda, svi njegovi kursevi, brzine, otklon kormila, sve dubine, sve to mora bit naznačeno. Da li je to postojalo i da li su se toga pridržavali?", pita se.

Odgovore bi trebala dati istraga, no pitanje je hoće li rezultati biti objavljeni. No, i ovo iskustvo, kaže kapetan Dumanić, bit će dobra škola kadetima.