Veći hrvatski trgovački lanci bit će zatvoreni za Uskrs, ali na Uskrsni ponedjeljak neki će svoja vrata otvoriti.

To neće biti slučaj s Konzumom, Lidlom i Kauflandom koji će za svoje će i u ponedjeljak biti zatvoreni.

Plodine će pak biti zatvorene za Uskrs, a trenutno nije poznato kako će raditi u ponedjeljak. Spar će svoje radno vrijeme prilagoditi. Na Uskrs neće raditi, no na Uskrsni će ponedjeljak Sparove trgovine biti otvorene od 8 do 14 sati, osim trgovina u Supernovoj i na zagrebačkom Tuškancu. Sparova će trgovina u Rijeci na Uskrsni ponedjeljak raditi od 8 do 21 sat.

Šoping centri za Uskrs također neće raditi, dok će na Uskrsni ponedjeljak raditi prema redovnom radnom vremenu. To se odnosi na Arena Centar, zagrebački City Center one East i West te City Center One u Splitu.