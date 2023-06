Blagdan je Tijelova pa su pojedine trgovine prilagodile svoje radno vrijeme.

Trgovački centri uglavnom rade prema redovnom radnom vremenu, uz nekoliko izuzetaka, a Index je složio popis radnih vremena trgovina i trgovačkih centara:

Maloprodajne trgovine i drogerije

Kaufland

Pojedine trgvoine radit će prema redovnom radnom vremenu, od 7 do 20 ili 21 sat, dok će neke raditi prilagođeno, uglavnom prema nedjeljnom radnom vremenu, od 8 do 15 sati. Provjerite radno vrijeme najbliže trgovine ovdje.

Lidl

Lidlove trgovine će na Tijelovo 8.6. raditi od 7 ili 8 sati do 14, 18 ili 20 sati. Radna vremena provjerite ovdje.

Konzum

Konzumove trgovine će 8.6. raditi prema posebnom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

Tommy

Na Tijelovo će raditi prema prilagođenom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

KTC

KTC ne radi nedjeljom, blagdanima i praznicima.

Studenac

Trgovine Studenca na Tijelovo rade prema redovnom radom vremenu.

Plodine

Na blagdan Tijelovo supermarketi Plodina radit će prema nedjeljnom radnom vremenu koje možete provjeriti ovdje.

Spar i Interspar

Spar je prilagodio radno vrijeme trgovina. Spar supermarketi radit će skraćeno, od 8 do 14 sati. Izuzetak su Spar supermarketi u City Galleriji Zadar, u Ličkoj, Poljičkoj, Spinčićevoj i Šubićevoj ulici u Splitu, Bibinjama, Martinkovcu te Kninu koji će biti otvoreni od 7 do 21 sat.

Spar supermarketi u Selcu, Umagu, Labinu, Bujama, ulici Santoriova u Puli, Opatiji i Poreču bit će otvoreni od 7 do 22 sata, dok će poslovnice u Šibeniku i Kaštel Sućurcu biti otvorene od 8 do 21 sat. Spar supermarket u Supernova centru Zadar bit će otvoren od 8 do 22 sata.

Interspar hipermarketi u cijeloj Hrvatskoj radit će od 7 do 21 sat. Iznimka su Interspar hipermarketi u Slavonskom Brodu, King Cross centru u Zagrebu, centrima Emmezeta u Stupniku i Kaštelima, Arena centru, CCO Split, CCO East, Supernova centru u Buzinu, centru Mall of Split i Rijeka Toweru koji će na blagdan Tijelova biti otvoreni od 8 do 21 sat, dok će poslovnica u osječkom centru Portanova biti otvorena od 9 do 21 sat.

Eurospin

Eurospinove trgovine će na Tijelovo raditi prema posebnom radnom vremenu, uglavnom skraćeno. Najbolje je provjeriti radno vrijeme obližnje putem info telefona korisničke službe.

Müller

Neke će Müllerove trgovine raditi prema redovnom radnom vremenu, do 21 sat, neke skraćeno, do 15 sati, a neke će biti zatvorene. Radno vrijeme obližnje trgovine možete provjeriti ovdje.

Bipa

Povodom blagdana Tijelova 8. lipnja poslovnice rade po prilagođenom radnom vremenu. Radno vrijeme provjerite ovdje.

dm

Poslovnice dm-a u sklopu šoping-centara će biti otvorene dok za ostale radno vrijeme možete provjeriti ovdje.

Trgovački centri

Westgate

Na Tijelovo Westgate radi od 10 do 21 sat.

Arena Centar Zagreb

Arena Centar na Tijelovo 8.6. i na Dan antifašističke borbe 22.6. radi prema redovnom radnom vremenu, jedino neće raditi PBZ banka, javni bilježnik, Hrvatska pošta i Fina.

Avenue Mall Zagreb

Većina trgovina i ugostiteljskih objekata u Avenue Mallu radit će prema redovnom radnom vremenu od 9 ili 10 sati do 21 i 22 sata. Neće raditi FINA, pošta, OTP banka, Clean Express i Smartphone Service.

City Center one

West, East i Split na Tijelovo rade od 9 do 21 sata, pošta i Fina neće raditi.

Z Centar

Z Centar na Tijelovo radi prema redovnom radnom vremenu.

King Cross

King Cross na Tijelovo radi od 9 do 20 sati, a Interspar od 8 do 21 sat.

Point Shopping Center

Povodom blagdana Tijelovo Point Shopping Centar neće raditi.

Centar Kaptol

Centar Kaptol na Tijelovo radi po nedjeljnom radnom vremenu, od 9 do 15 sati.

Supernova Zagreb Buzin, Cvjetni, Zadar, Varaždin i Karlovac

Supernova Buzin na Tijelovo radi od 9 do 21 sat. Supernova Cvjetni radi od 9 do 17 sati. Supernova u Zadru na Tijelovo radi od 9 do 22 sata, dok Spar i kafići od 8 do 22 sata.

Supernova u Varaždinu na Tijelovo neće raditi, a ona u Karlovcu radi od 9 do 21 sat.

Designer Outlet Croatia

Na blagdan Tijelova Designer Outlet Croatia radit će redovnim radnim vremenom od 10 do 21.

Tower Centar Rijeka

Većina trgovina će u Tower Centru Rijeka na Tijelovo raditi od 10 do 21 sat, dok će pojedine trgovine i poslovni objekti raditi po prilagođenom radnom vremenu ili će biti zatvoreni. Radno vrijeme provjerite ovdje.

Portanova Osijek

TC Portanova radi prema redovnom radnom vremenu na Tijelovo, jedino pošta neće raditi.

Mall Osijek

Centar radi prema redovnom radnom vremenu.

Joker Split

Radi prema redovnom radnom vremenu.

Mall of Split

Radi prema redovnom radnom vremenu.

Max City Pula

Na blagdan Tijelova sve trgovine i sadržaji u Max Cityju su otvoreni i rade prema uobičajenom radnom vremenu. Zatvorena će biti samo poslovnica Hrvatske pošte.

Trgovine s namještajem i opremom za dom i ostale trgovine

Emmezeta

Većina Emmezeta trgovina će na Tijelovo raditi, osim trgovine u Puli. Radno vrijeme možete vidjeti ovdje.

Lesnina XXXL

Lesnina blagdanima i državnim praznicima ne radi.

IKEA Zagreb

Ikea će raditi od 10 do 21 sat.

Bauhaus

Bauhaus prodajni centri na Tijelovo neće raditi.

Pevex

Na blagdan Tijelova svih 28 prodajnih centara Pevex radit će po redovnom radnom vremenu. Radna vremena možete provjeriti ovdje.