Nekadašnja novinarka te bivša glasnogovornica SDP-a i bivša šefica Ureda predsjednika Ive Josipovića, Danica Juričić Spasović, objavila je na Facebooku da se namjerava kandidirati za predsjednicu zagrebačkog SDP-a.

'Izlazim iz zone komfora'

“Izlazim iz zone komfora. Kandidirat ću se za predsjednicu SDP-a Zagreb. A kad se do kraja ulazi u politički krug, i u izborni ring, to je trenutak da se zaista izložimo za bolji svijet. Takvih ljudi u SDP-u ima. To je SDP u kojem ostajem”, napisala je u objavi.

Nju je na mjesto glasnogovornice SDP-a postavio Zoran Milanović, a smijenio ju je Davor Bernardić došavši na čelo stranke.