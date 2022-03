Čini se kako je vrijeme isteklo za Josipa Aladrovića u Plenkovićevoj vladi. Kako Jutarnji list doznaje, Aladrović neće otići bez dogovora s premijerom, a taj bi dogovor trebao uključivati pronalazak novog ministra koji će ga naslijediti.

Za Aladrovića je stigao zahtjev DORH-a da mu se skine imunitet, a Vlada je jučer prihvatila da se protiv njega pokrene kazneni postupak. On je spreman odstupiti s te dužnosti jer ne želi biti teret Vladi dok se protiv njega vodi istraga.

No, on se ne smatra krivim za djelo koje mu se stavlja na teret, ali želi da se postupak ubrza, da se ispitaju svi svjedoci, da i on da izjavu DORH-u. Ako ne bude optužnice, ili se dokaže u postupku da je Aladrović nevin, on se onda planira vratiti u politiku.

Nezakonito zaposlio dvije ženske osobe

Podsjetimo, USKOK Aladrovića sumnjiči da je nezakonito zaposlio dvije ženske osobe 2018. i 2019. dok je bio na čelu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Sumnjaju da su uhićeni bivši ministar graditeljstva Darko Horvat, njegova bivša pomoćnica iz Ministarstva gospodarstva Ana Mandac i gradonačelnik Županje Damir Juzbašić tražile od njega da pomogne pri zapošljavanju njihovih kandidatkinja.

U jednom slučaju Juzbašić je preko Ane Mandac urgirao kod Aladrovića da pomogne ženskoj osobi pri natječaju za zapošljavanje, a prema sumnjama istražitelja, Aladrović im je unaprijed dostavio pitanja za testiranje. Ona je pak na testu imala maksimalan broj bodova i dobila posao samostalnog upravnog referenta vježbenika u HZMO-u.

U drugom slučaju Darko Horvat je, sumnja se, preko Ane Mandac tražio od Aladrovića da drugu žensku osobu "pogura" na natječaju, a on je, kako se sumnja, i njoj dostavio pitanja.