JOŠ TRI DANA LJETNO VRIJEME, A ONDA VELIKI OBRAT: Temperature padaju i za 15 stupnjeva, moguć i snijeg

Nakon proteklih ljetnih dana, od subote nas očekuje valika promjena vremena. Temeperature će pasti, doći će kiša, a od idućeg tjedna u planinama su mogući i temperaturni minusi i snijeg

Snažna anticiklona koja već dulje vremena podržava stabilno i suho vrijeme idućih će dana postupno slabjeti, a središnjom i sjevernom Europom tijekom petka i subote proći će hladna fronta koja će donijeti osjetno osvježenje, piše portal neverin.hr

U Hrvatskoj se situacija do subote ipak neće mijenjati, no u subotu će hladna fronta zahvatiti i našu zemlju. Prvo će doći do naoblačenja sa sjeverozapada, a u slijedit će i kiša, te grmljavina uz nagli pad temeperature zraka i to na sjeveru i zapadu zemlje. Fronta će se najmanje osjetiti na jugu gdje će dijelovi ostati i suhi, a pad temperature neće biti toliko izražen. Zapuhat će sjeverni vjetar, a na Jadranu bura.

U subotu će temperature zraka biti niže i za 15 stupnjeva Celzija u odnosu na petak te će se u poslijepodnevnim satima kretati od 10 do 15°C u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, dok će se toplo i vrlo toplo do 25°C zadržati još u Dalmaciji gdje će zahlađenje stići kasnije. Vrijeme će već u drugom dijelu subote sa zapada smirivati, te da će u nedjelju biti sve sunčanije, a temperature ponovno porasti i kretat će se u unutraošnjosti 20, a na Jadranu i do 25 stupnjeva Calezija.

Novo naoblačenje, zahlađenje, a planinama moguć i snijeg

Ponedjeljak će biti u znaku dolaska nove, još izraženije promjene vremena. Očekuje nas novo naoblačenje uz kišu te novi pad temperature zraka. Hladan zrak će prodrijeti dublje na europski jug i jugoistok. S obzirom da do tada ima još 6 do 7 dana, detaljnije prognoze treba još uvijek uzimati s rezervom, piše Neverin.hr

Promjena vremena početkom idućeg tjedna donijet će znatno svježiji zrak sa sjevera europskog kontinenta, tako da ćemo tijekom idućeg tjedna u planinama izmjeriti i prve “minuse”. Iako je još daleko za prognozu oborina, u slučaju duljeg zadržavanja oborina, moguć je i prvi snijeg u visinama iznad 1400 metara.