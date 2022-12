"Izgleda da je u Županiji izmišljeno još jedno novo radno mjesto za sina HDZ-ovca…", glasio je uvod u dopis Net.hr-u u kojem su nas čitatelji upozorili da je od sredine listopada 2022. u Splitsko-dalmatinskoj županiji zaposlen Tvrtko Lovrić, sin Velimira Lovrića, bivšeg člana Uprave HEP-a, istaknutog člana HDZ-a čije je osebujno pismo bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu dospjelo u medije – i ostalo upamćeno i po isticanju da mu je najmlađi sin "jedan agilan i poduzetan mladi HDZ-ovac - budućnost naše stranke."

Na javnu pretragu podataka otvaralo se da Tvrtko Lovrić radi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, i da je kao predstavnik Ministarstva sudjelovao na mnogim svečanim događajima u lokalnim sredinama, primjerice, kada je u Šibensko-kninskoj županiji 2019. godine najavljena izgradnja trajektnog pristaništa u luci Kaprije, zatim u Puli, prilikom objave o nabavi 12 suvremeno opremljenih autobusa, ili ove godine u veljači, kada je obišao, zajedno s Markom Ajdukom, gradilište na dogradnji luke Baška. Doduše, nije se moglo točno utvrditi na kojem radnom mjestu u strukturi Ministarstva mora, prometa i infrastrukture radi Tvrtko Lovrić, no po liniji stranačkog angažmana evidentno je da živi i radi u Zagrebu, da mu je tu centrala – pa je vijest o njegovu potencijalnom zapošljavanju u Splitsko-dalmatinskoj županiji koju predvodi HDZ-ov župan Blaženko Boban dala naslutiti da se dogodio značajan karijerni zaplet i potencijalno preseljenje u drugi dio Hrvatske.

Jednostavan skok iz Ministarstva u Županiju

S obzirom na to da na stranicama Splitsko-dalmatinske županije nismo mogli naći nikakav trag o eventualnom natječaju za zapošljavanje na koje se – možda – javio Tvrtko Lovrić, obratili smo se Županiji s upitom. Saznali smo tako da nikakvog natječaja nije bilo, ali i da je točno da je Tvrtko Lovrić, mladi ekonomist sa zagrebačkom adresom od 14. studenoga 2022. godine zaposlen na mjesto "savjetnik za promet".

To je radno mjesto, objašnjeno nam je dopisom iz Županije, "određeno Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu od 21. veljače 2020. godine", a istim je Pravilnikom utvrđeno da je "za ovo radno mjesto potreban magistar ili stručni specijalist prometne, ekonomske ili pravne struke s najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položenim državnim ispitom te s poznavanjem rada na računalu." Dakle, ne radi se o "novoizmišljenom" radnom mjestu nego je radno mjesto osmišljeno internim Pravilnikom još 2020. godine. No, za popunjavanje tog radnog mjesta nije objavljen javni natječaj nego je obavljen transfer, odnosno, Splitsko-dalmatinska županija je sa stručnim specijalistom ekonomije Tvrtkom Lovrićem zasnovala radni odnos 14. studenoga 2022. godine, nakon što je sklopljen sporazum prema kojemu je Lovrić premješten s radnog mjesta Voditelj odjela za praćenje provedbe Operativnog programa iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Iz Županije nam je pojašnjeno da je "Sporazum sklopljen sukladno članku 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi." Radi se o članku koji propisuje kada se treba provoditi javni natječaj, ali odmah ima i odredbu u kojoj navodi da se "natječaj ne provodi u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice." Dakle, radi se o famoznoj odredbi koja omogućava protok i dogovore među tijelima javne uprave, a često i lakše uhljebljivanje stranačkih kadrova koji nakon prvog natječaja u jednom tijelu "klize" dalje po stranačkoj ili prijateljskoj liniji s jedne pozicije na drugu bez ikakvih prepreka u vidu javnih natječaja.

Što će raditi i kakva mu je plaća?

Pitali smo i koje su obaveze i ovlasti novog zaposlenika Županije, te smo saznali da on, kao savjetnik za promet "proučava i stručno obrađuje složenija pitanja iz područja prometa", prati pravne propise iz djelokruga Upravnog odjela, rješava u upravnim i neupravnim stvarima iz područja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu, operativno provodi javne pozive za izdavanje dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu te vodi upisnik o izdanim dozvolama, priprema izvješća iz tog područja za župana i Županijsku skupštinu, rješava i donosi rješenja u prvom stupnju u upravnim i neupravnim stvarima iz domene prometa." No, nisu nam željeli odgovoriti koju plaću ima savjetnik za promet Lovrić, a pri tome su se pozvali na tajnost podataka – iako je posve jasno da bi plaće državnih službenika, odnosno zaposlenika županija, gradova i općina, odnosno svih tijela koja su financirana javnih novcem - morale biti javno dostupan podatak.

Neslužbeno se nagađa da iznos plaće županijskog savjetnika za promet sigurno nije manji od 10 do 12 tisuća kuna neto.

Ostalo nam je, također, nerazjašnjeno je li do sada netko obavljao posao savjetnika za promet, ili je funkcija tek sada prvi put popunjena.

Brzopotezno izrastanje u stručnjaka

Brzina napredovanja Tvrtka Lovrića, od prvog ulaska u carstvo državne strukture je doista impresivna. Godine 2018. zaposlen je u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u vrijeme ministra Marka Pavića, no ubrzo, već za pola godine, prelazi u Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, koje predvodi dugogodišnji ministar Oleg Butković, a bile su dovoljne samo tri godine boravka u ministarstvu da izraste u tako velikog prometnog stručnjaka da postaje – županijski savjetnik za promet.

No, još mnogo prije ulaska u sigurni zagrljaj državne službe Tvrtko Lovrić je intenzivno bio stranački angažiran, a od 2013. do 2015. godine bio je i zaposlen kao asistent eurozastupnice Ivane Maletić. Nastupao je kao predstavnik Mladeži HDZ-a, a 2014. godine je kao vijećnik gradske četvrti Stenjevec u Zagrebu i predstavnik mladeži HDZ-a dao i veliki intervju za Jabuka TV u kojem je govorio o tome kako je nezaposlenost mladih veliki problem i uzrok napuštanja Hrvatske, te da "moramo učiniti sve što možemo da taj trend preokrenemo". U toj emisiji tada 26-godišnji Lovrić je istaknuo da se on politički angažirao već sa 16 godina, i pozvao mlade da ne budu apolitični, da se angažiraju i – nametnu. "Prilika ima, moramo se nametnuti!", rekao je mladi političar Lovrić. On je posebno bio aktivan u Mladeži HDZ-a u vrijeme kada je predsjednik bio Josip Bilaver, a moguće je da je upravo Bilaver bio njegova prva "veza" za Ministarstvo prometa – jer je Bilaver bio istovremeno i predsjednik stranačke mladeži i pomoćnik ministra, a danas je i na poziciji državnog tajnika.

U još dostupnom intervjuu na Jabuka TV-u mladi Lovrić je te daleke 2014. godine tumačio kako je previše ekonomista, politologa i pravnika u Hrvatskoj, kako je vrijeme za obrazovni zaokret, da nam treba više zanatlija, da je šteta što nam Europa guta mlade obrazovane ljude, ne razumijevajući očigledno da mnogi mladi upravo odlaze zbog toga jer Hrvatska postaje zemlja nejednakih mogućnosti. Jedne čekaju sigurna rješenja u državnom aparatu i klizanje s jedne lijepe pozicije na drugu, a onima koji nemaju "ulaznicu" ostaju opaki javni natječaji, ili karta za inozemstvo.