Britanci sve više iskazuju bojazan da bi za Božić moglo doći do oskudice na njihovim policama, a upitno je hoće li i svi željeni pokloni doći do tada, piše The Sun.

Strahovi su porasli dok se vlada bori kako bi spriječila nedostatak vozača kamiona.

U nedjelju pak je premijer Boris Johnson rekao da se slaže s Rishijem Sunakom da bi se kaos mogao proširiti na blagdansko razdoblje. Upozoreno je da su nestašice "vrlo stvarne" i da "vidimo stvarne poremećaje u lancima opskrbe u različitim sektorima".

Raniji predsjedavajući Konzervativne stranke Oliver Dowden uvjeravao je da će Britanci moći nabaviti purice za božićnu večeru. "Pobrinut ćemo se da ljudi imaju svoje purane za Božić", rekao je.

Vojska isporučuje benzin

Vojska će od sutra početi isporučivati benzin kako bi pokušali vratiti krizu goriva pod kontrolu. 200 vojnika pridružit će se 5.000 privremenih viza za strane vozače kamiona koji su angažirani kako bi popunili nedostatak vozača teretnih vozila.

"Put naprijed za našu zemlju nije samo povući veliku polugu obilježenu nekontroliranom imigracijom."

Premijer je obećao da se neće vratiti na "stari, propali model" niskih plaća za te poslove. Johnson je priznao da je bio svjestan da se vozačka kriza sprema "mnogo prije" lipnja te je ukazao na globalni nedostatak vozača kamiona.

Čelnik laburista Sir Keir Starmer opisao je ovu situaciju kao "krizu nastalu nesposobnošću ovog premijera".

"Nedostatak vozača teretnih vozila nije trebao biti iznenađenje za vladu."

Veći računi za energiju

Problem bi mogla stvarati i činjenica da bi se Britanci ove godine mogli suočiti s povećanjem računa za energiju. Rastuće cijene plina dovele su do propasti nekoliko davatelja usluga i prisilile korisnike da pređu na drugog s potencijalno većim tarifama.

Ministri osjećaju pritisak zbog skorašnjeg smanjenja plaćanja univerzalnim kreditima, dok Vlada inzistira da je povećanje trebalo biti privremeno.

Prošlog je tjedna najavila paket podrške od 500 milijuna funti za najsiromašnije ove zime.