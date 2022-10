Na društvenim mrežama su se počele širiti ispovijesti djevojaka koje opisuju svoja traumatično iskustvo s vozačima platformi Uber i Bolt. Konkretno, deseci Instagram storija objavljeni su na stranici "Slatke i nervozne", a da je priča ozbiljna potvrđuje i činjenica da je Bolt pokrenuo internu istragu a u izjavi za Net.hr osuđuju "bilo kakvu vrstu neprimjerenog ponašanja od strane partner vozača".

Djevojke su u svojim anonimnim ispovijestima ispričale brojna iskustva s vozačima koji nisu imali dobre namjere. Uglavnom se tu radi o seksualnom uznemiravanju, ali i pokušajima otmica.

Priče se uglavnom odvijaju noću, a sve je krenulo kada je jedna od djevojaka odlučila "prijaviti" svoje neugodno iskustvo javno. Rekla je da ju je vozač vozio pola sata umjesto tri minute, a kad mu se požalila, primio ju je za ruku.

'Dirao me po nozi'

S njom se poistovjetila druga djevojka koja je tvrdila da ju je jedan vozač grlio te pokušao poljubiti. Treća pak tvrdi da joj je jedan vozač prije par godina postavio pitanje hoće li se ljubiti te ju dirao po nozi.

Jedna je pak djevojka opisala iskustvo svoje prijateljice Ivane čiji je vozač skrenuo s rute i nije se oglašavao na njezine vapaje, te se odlučila pobjeći iz automobila i trčati šumom. Druga je napisala da je sama imala slično iskustvo s vozačem koji je "slučajno" krenuo u suprotnom pravcu.

"Moja frendica je ukucala lokaciju koja je par stotina metara udaljena od njezine zgrade. Vozač ju je pratio vozeći 10 km/h iza nje da vidi u koji će ulaz ući", napisala je jedna. Druga je opisala da ju je ispratio dečko, a od vozača je čula kako je on pravi sretnik što je ima, dok joj je kasnije počeo opisivati što bi joj on sve radio da je njegova djevojka.

Dodaju ih za prijatelje

Mnoge su se djevojke požalile na problem privatnosti. Tako se jedna od njih krenula šaliti s vozačem, ali on je sve više postajao pasivno-agresivan, da bi ju nakon dva mjeseca dodao na Facebooku. Kaže kako od tada skrive pravo ime i prezime u takvim aplikacijama. I druga se požalila da ju je vozač nakon vožnje poslao privatnu poruku. Požalila se platformi te je zauzvrat dobila 35 kuna bonusa za vožnje, ali ga nakon ovog iskustva nikada nije iskoristila. Još je jedna djevojka dobila 35 kuna bonusa nakon što ju je vozač ostavio usred šume jer je krenula zvati dečka i govoriti gdje se nalazi.

No nismo samo korisnice platformi doživjele loša iskustva. Jedna je korisnica rekla da je koristila Radio Taksi, a da joj je vozač počeo postavljati "seksualna pitanja", a nije prestajao ni kad je rekla da je maloljetna. Na kraju vožnje čak ju je pitao i može li ju poljubiti.

"Vozač me nakon kratke vožnje Zagrebom pozvao na kavu, ali sam ga više puta odbila. nakon toga je postao neugodan te je rekao da "imam sreće da sam naletjela na njega jer bi me netko drugi već navio na k****". Onda se okrenuo i počeo me dirati po koljenima. Udarila sam ga nogom i istrčala iz auta na semaforu", opisala je jedna svoje jezivo iskustvo. No ne događaju se samo neugodne situacije u Zagrebu.

Bolt: 'Upoznati smo s objavama, pokrenuta je interna istraga'

Zbog ovih horor priča odlučili smo i kontaktirati spomenute platforme. Iz Bolta su nam potvrdili da su upoznati s ovim ispovijestima i da su već pokrenuli internu istragu.

"Upoznati smo s navedenim objavama na društvenim mrežama i želimo izraziti naše žaljenje zbog navedenih incidenata i snažno osuditi bilo kakvu vrstu neprimjerenog ponašanja od strane partner vozača. Naša služba za korisnike promptno je reagirala po zaprimanju pritužbe te je pokrenut postupak interne istrage. Sigurnost je prioritet u Boltu i ne toleriramo nikakvu vrstu agresije – bilo od strane vozača ili korisnika", odgovorili su nam.

Dodaju kako svoje korisnike potiču da bilo kakva negativna iskustva prijave Boltovoj korisničkoj službi i da njihov tim odgovara na sve zahtjeve i poduzima potrebne korake, uključujući istragu i suradnju s policijom ako im je korisnik prijavio svoj slučaj.

"U slučaju da se partner vozači ne pridržavaju Boltovih uvjeta i pravila platforme, pristup platformi će im biti trajno onemogućen. Iako su slučajevi uznemiravanja vrlo rijetki, kontinuirano radimo na poboljšanju naše usluge na temelju pritužbi korisnika platforme kako bi se svi korisnici platforme osjećali sigurno, a kvaliteta bila poboljšana te kako bismo mogli izbjeći takve situacije u budućnosti", rekli su iz Bolta.

Dodaju da, u svrhu toga planiraju suradnju i s nevladinim organizacijama koje su usmjerene na prava i sigurnost žena, a koje će dodatno unaprijediti interne procese tvrtke.

Isti upit smo uputili i Uberu te ćemo njihov odgovor naknadno objaviti.