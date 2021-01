JESU LI HOS-OVCI IPAK BILI SLUŽBENO POZVANI U PROTOKOL? Pojavio se popis uzvanika, evo što kaže

Prema neslužbenim informacijama, popis uzvanika na obilježavanju 28. obljetnice VRO Maslenica u Zadru zajedno su radili Zadarska županija i Ministarstvo branitelja

Nakon što je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske, Zoran Milanović, odbio sudjelovati u današnjem programu obilježavanja 28. obljetnice VRO “Maslenica ’93.” u Zadru nakon što je doznao da u protokolu sudjeluju i osobe koje na sebi imaju ustaška obilježja, Večernji list neslužbeno je doznao da su na izradi popisa uzvanika zajedno radili Zadarska županija i Ministarstvo branitelja, a prema popisu su dvojica HOS-ovaca ipak bili predviđeni sudionici komemoracije.

Večernji list u posjedu je popisa uzvanika za službeni protokol na obilježavanju 28. obljetnice VRO Maslenica u Zadru. Prema tom popisu kojeg je izrađivao organizator događaja, a to je Zadarska županija dvojica pripadnika HOS-a su, kako doznaje Večernji, ipak bili predviđeni sudionici komemoracije.

Kako navedeni list doznaje, radi se o Elvisu Čulini i Anti Barabi Knezu. Obojica su na obilježavanju obljetnice nosila obilježja s natpisima “Za dom spremni”, a sam popis je važan iz razloga što su se tijekom dana pojavljivale oprečne informacije o tome jesu li spomenuti HOS-ovci bili ili trebali biti dio službenog protokola.

Dobili službeni poziv od župana

U petak ujutro Knez je medijima rekao kako su službeno pozvani od strane županije, točnije župana Božidara Longina. “Službeno smo u protokolu kao svaka druga udruga iz Domovinskog rata. Rečeno nam je, ako smo u protokolu, da idemo na polaganje vijenaca. Gospodin predsjednik, ako nije dostojan doći među branitelje i pokloniti se žrtvama Maslenice i drugih vojno-redarstvenih akcija, ne mora doći”, rekao je Ante Baraba Knez.

Međutim, nedugo nakon toga oglasio se i ministar Mario Banožić kazavši kako HOS-ovci sa spornim obilježjima nisu bili dio protokola. “Predsjednik ima ovlasti da izda zapovijed načelniku Glavnog stožera i on je to sada napravio. On ima ovlasti i ja tu nemam što zapovijedati. Koliko ja znam, ti ljudi nisu bili dio službenog protokola. Iz svake udruge bio je pozvan jedan predstavnik”, naglasio je ministar.

Na njegovom tragu bio je i župan Longin kazavši sljedeće: “Oni nisu bili u protokolu, došli su sa strane. Nisam ih vidio kada su došli. Imamo 9. bojnu HOS-a koja je uredno pozvana. Naš protokol je jučer pokušao kontaktirati s njima, nažalost imam informaciju da se oni nisu javili. Jesu li primili mail ili nisu, to ne mogu reći”, kazao je župan.

Plenković: ‘Ne djeluje mi da je baš to bilo tek spontano’

Također, premijer Andrej Plenković je na današnjoj presici kada je bio upitan smatra li da je u Zadru bilo riječi o provokaciji izjavio kako mu djeluje da navedena situacija nije bila spontana. “Stvar je vrlo jednostavna – mi smo uoči parlamentarnih izbora lani imali dvije teme – korupcija i ideološka podjela. Sad se ista stvar događa pred lokalne izbore. Uvijek lijeve opcije nameću ili korupciju ili ideološku podjelu pred izbore. To je već klasični scenarij. Kao da imam de javu od lani”, ustvrdio je.

Predsjednik Zoran Milanović je, podsjetimo, napustio protokol obljetnice nakon što je među prisutnima uočio HOS-ove uniforme i natpise “Za dom spremni”. Kasnije je iz njegova ureda poslano priopćenje: “Nakon što je opaženo kako se među sudionicima svečanosti nalaze i osobe koje nose ustaška obilježja i pozdrav, nazvao je i upozorio predsjednika Vlade RH kako je to neprihvatljivo. Budući da je nakon toga utvrđeno kako i u službenom protokolu obilježavanja sudjeluju osobe koje na sebi imaju ustaška obilježja i pozdrav, predsjednik Republike otkazao je sudjelovanje u programu. Isto tako, prema zapovjedi predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika, nakon prvog dijela svečanosti iz programa obilježavanja povukli su se načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj i svi vojni zapovjednici”, priopćeno je s Pantovčaka.

Također, Večernji list neslužbeno je doznao kako je popis uzvanika Zadarska županija izradila u suradnji s Ministarstvom branitelja.

