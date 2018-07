JEDAN OD TODORIĆEVIH ODVJETNIKA: ‘Ova nagodba mora pasti i to već danas, do ovoga nije smjelo ni doći’

‘Naš je stav da kada bi gledali samo pravo i služili se samo njime, ova nagodba mora pasti i to već danas, ali hoće li se to dogoditi iz formalnopravnih prazloga to ćemo tek vidjeti.’

O današnjem ročištu na kojem će se glasovati o nagodbi za Agrokor oglasio se član međunarodnog odvjetničkog tima Ivice Todorića Veljko Tomanović. On je za N1 rekao da nagodba neće proći u ovakvom obliku u kojem je sada. Tvrdi da do ovoga nije smjelo ni doći.

POČELO JE ROČIŠTE ZA AGROKOR: Hoće li vjerovnici podržati nagodbu i izbaciti Todorića iz vlasničke strukture?

‘Ova nagodba neće u ovoj formi opstati’

‘Naš je stav da do ovog anije ni smjelo doći na ovaj način i to je jasno iz podneska koji us članovi našeg tima u RH uputili Sudu jer formalno uvjeti nisu ispunjeni jer je nagodbu izradilo tijelo koje nije legitiman predstavnik kreditora u ovom slučaju, to je prvenstveno jedan od razloga, a drugi je da imamo ispravljenu nagodbu koaj je dosta nespretno napravljena i trebao bi rok za glasanje biti odložen da se svi upoznaju s izmjenama u brojkama ubačenim naknadno u nagodbu. Tu su i drugi elementi – materijalni nedostaci u nagodbi i zašto je ona pravno neodrživa i neće opstati, da li danas ili do 10. srpnja. Stav našeg tima je da ova nagodba neće u ovoj formi opstati’, kaže Tomanović i dodaje da će Ivica Todorić ustrajati na tome da ukaže na nepravne radnje. I na današnjem će ročištu Todorić imati svoje predstavnike koji će pokušati ukazati na propuste i diskriminaciju vjerovnika, privilegiranje nekih drugih vjerovnika i probleme u dokumentaciji.

‘Ovaj dokument ima više problema nego što ih ustvari potencijalno rješava i u takvoj formi je nešto što danas moramo osporiti. Hoće li za to biti prilike, vidjet ćemo’, rekao je Tomanović.

‘Sud je sada ključni akter’

Upitan postoji li mogućnost da današnje izglasavanje bude odgođeno, Tomanović kaže da na to utječe mnogo stvari. Dodaje da bi bilo protuzakonito kada bi nagodba prošla.

‘Stav mog klijenta je da očekivano može biti i protuzakonito kada je cijela jedna politička struktura usmjerena prema tom cilju. Naš je stav da kada bi gledali samo pravo i služili se samo njime, ova nagodba mora pasti i to već danas, ali hoće li se to dogoditi iz formalnopravnih prazloga to ćemo tek vidjeti. Mi smo predali sudu zahtjev o svim manjkavostima i sud je ključni akter’, pojašnjava Todorićev odvjetnik i dodaje da je za izvanrednu upravu rok 10. srpnja, no za sutkinju ne postoji rok te ona može nagodbu ispitivati toliko dugo koliko joj sudska etika dozvoljava.

Todorić je i dalje vlasnik na papiru

Kada je riječ o vlasništvu Ivice Todorića u Agrokoru, Tomanović kaže da je Todorić i dalje vlasnik na papiru, no oduzeta su mu vlasnička prava.

‘Formalno u slučaju da dođe do provođenja nagodbe formalno dolazi do brisanja vlasničke strukture, ali s aspekta prava i kad je riječ o potencijalnim tužbama, ključan je mjesec travanj lani i cijeli proces koji je vođen u proteklih 15 mjeseci’, dodao je za N1.