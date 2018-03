JE LI MU TO TREBALO? Evo koliko će Tihomir Orešković izgubiti ako postane premijer

Prihvaćanjem ponude da postane prvi hrvatski nestranački premijer, Tihomir Orešković odrekao se vrtoglavih menadžerskih zarada u izraelskom farmaceutskom gigantu Tevi. U usporedbi s dosadašnjim milijunskim primanjima, na novoj poziciji morat će se zadovoljiti mrvicama iz državnog budžeta.

NOVI MANDATAR: Evo tko je Tihomir Orešković

Tihomir Orešković u Tevu je došao 2009. na mjesto glavnog financijskog direktora za Istočnu Europu. Godinu poslije imenovan je za glavnog financijskog direktora za regiju EMIA (Istočna Europa, Mediteran, Izrael i Afrika), a 2012. postaje predsjednik Uprave Plive koju vodi nešto manje od tri godine.

ŠTO LIČANI KAŽU O SVOM ČOVJEKU? “Orešković mi se čini kao normalan i iskren”



Od 1. rujna prošle godine prelazi na mjesto glavnog financijskog direktora Teve u Europi, a u travnju ove godine imenovan je glavnim financijskim direktorom globalnog generičkog poslovanja sa sjedištem u Amsterdamu. Na toj poziciju odgovoran je za poslove čija prodaja premašuje 10 milijardi dolara godišnje, a odnosi se na generičke, OTC i specijalne farmaceutske proizvode, prenosi N1.

Lani prihodi od 20.3 milijarde dolara

Teva je najveći proizvođač generičkih lijekova u svijetu, najveća izraelska tvrtka i vlasnica hrvatske Plive. Taj farmaceutski gigant diljem svijeta zapošljava 43.000 ljudi od čega najviše (18.232) u Europi, a lani je ostvario 20,3 milijarde dolara prihoda i dobit od tri milijarde dolara.

U Tevinoj hijerarhiji Orešković se nalazi na drugoj razini menadžmenta. Najviša su razina Tevinog menadžmenta izvršni direktori čija godišnja bruto primanja premašuju milijun dolara.

Prema podacima iz lanjskog financijskog izvješća, predsjednik uprave (CEO) Teve Erez Vigodman lani je ukupno inkasirao 4,5 milijuna dolara, a najbolje je bio plaćen Allan Oberman, bivši CEO, a trenutačno glavni izvršni direktor za Ameriku čija su primanja dosegnula 7,3 milijuna dolara.

Iz krugova koji dobro poznaju poslovanje svjetske kompanije poput Teve, saznaje da bi Oreškovićeva godišnja primanja na trenutačnoj poziciji u Tevi mogla dosegnuti od 700 tisuća do milijun dolara bruto.

Radi se o 10 do 15 puta višim primanjima nego što može očekivati na mjestu hrvatskog premijera. To znači da će u četiri godine koliko bi mogla potrajati avantura upravljanja hrvatskom Vladom, Orešković ostati bez menadžerske zarade od 2,5 do 3,7 milijuna dolara. Uzmemo li sredinu, to bi bilo više od 21 milijun kuna.

N1/Danas.hr