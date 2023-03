Nakon što je za RTL Direkt studentica ispričala o nasilju zaštitara, još jedna djevojka otvoreno je za RTL progovorila o brutalnom napadu u jednom klubu, u kojoj je zaštitar slomio rebra, nastavio ju udarati i nakon što je pala u nesvijest. Teške ozlijede zadobio je i prijatelj, a iako su sve odmah prijavili policiji, počinitelj nije pronađen jer, pretpostavlja, riječ je o neprijavljenim zaštitarima, koji su pobjegli čim su pozvali policiju.

Drugi ga držali, jedan ga mlatio s leđa

"Prolazila je večer skroz mirno do jednog momenta dok nije bio kraj, dok se nisu upalila svjetla, tada je došao taj gospodin koji nas je napao. Rekao nam je da se dižemo i gubimo van, da je kraj, mi smo se pogledali međusobno i kazali smo dok se smanji red na jaknama da ćemo izaći van. On je otišao do drugog stola i vratio se ponovno do nas i rekao je 'dižite se i gubite se van, rekao sam vam. U tom trenutku prijatelj je rekao hajde dižimo se idemo, okrenuli smo se i tada je on napao jednog od prijatelja koji je bio s nama s leđa, u tom trenutku stvorilo se još četiri ili pet redara koji su ga primili za ruke, spustili mu glavu dolje da ništa ne može vidjeti. Jedan ga je dečko tukao s leđa po glavi, zadobio je hematom i frakturu jagodične kosti.", opisuje incident prije mjesec i pol dana, prenosi Danas.hr

'Udario me, pala sam u nesvijest'

No to je bio tek početak "Ja sam bila jedina pored, ostali dvoje koji su bili s nama bili su izgurani van i pošto sam ja bila pored tog dečka pokušala sam skinuti tog gospodina koji nas je napao da izađemo van. Kako sam ga ja maknula, tako je on napao mene, zadobila sam dva udarca šakom u glavu s mekanim dijelom šake, tako da nemam ozljeda, masnica i takvih stvari. U tom sam trenutku pala u nesvijest, tako da se ne sjećam drugih dijelova dok me nisu nasilno izbacili iz kluba. Pozvala sam policiju, taj nas je dečko u međuvremenu u garderobi napaoprije izlaska van, dok smo išli po jakne", nastavlja.

Tek u bolnici shvatila da je i sama ozlijeđena

Ističe kako su jedni zaštitari, s oznakama, bili ispred kluba, dok su oni koji su ih napali bili unutra, u civilu, bez ikakvih oznaka. " Policija je došla zabilježila je sve, poslali su nas na Hitnu. Tamo sam ja osjetila, kad sam se ohladila i kada je adrenalin pao da me bole rebra, dečko ima veliki hematom na oku i na glavi. To su mu snimali i rekli su da je slomljeno a meni su slikali rebra i rekli su da su rebra slomljena. Dalje je išla procedura s policijom, bili smo kod inspektora, rekli smo što je bilo ali oni su automatski rekli da najvjerojatnije ništa od toga pošto kamere u 99 posto takvih slučajeva ne rade. Pošto takvi ljudi na takvim mjestima nisu prijavljeni, čekamo hoćemo li dobiti odgovor ili ne", govori.

Uvjerena je da su zaštitari jer su cijelo vrijeme bili oko šanka i djelovali udomaćeno. Dodaje su ovi s oznakama bili korektni. "Ti zaštitari koji su bili na vratima imali su oznake na sebi, ovi unutra su bili u civilu. Jedan od tih zaštitara vani je mene spasio jer vjerujem da bi mene drugi i dalje tukao, jer je on mene drži s jedne strane, jednom rukom van kluba a drugom rukom je sprječavao tog gospodina koji nas je napao da i dalje dođe u kontakt s nama", kazala je.

'Rekli su mi da su u 90 posto slučajeva to neprijavljeni ljudi'

Čim su pozvali policiju, kaže, većina zaštitara je otišla, tako da počinitelj nije uhvaćen na mjestu, a policija joj je rekla da će ga biti teško pronaći. " . Rekli su da su u 90 posto slučajeva to ljudi koji nisu prijavljeni. Rade samo tu noć, dobiju isplatu i onda se na temelju toga ne može niti tužiti klub ni nitko drugi, jer se počinitelj nije našao", kazala je.

Iz PU zagrebačke su kazali kako su 12. veljače oko 4.10 sati zaprimili dojavu o događaju, te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

"Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja sve prikupljene obavijesti bit će dostavljene Općinskom kaznenom državnom odvjetništvo u Zagrebu", kazali su iz policije.