JANDROKOVIĆ TVRDI DA U HDZ-U BUNTA NEMA, NO PRIZNAJE: ‘Bila je ovo jedna delikatna situacija’

‘Bila je ovo jedna delikatna situacija”, izjavio je Gordan Jandroković dodajući kako je broj onih HDZ-ovaca koji su glasali protiv Istanbulske bio očekivan. Ipak, o Davoru Ivi Stieru će još razgovarati.

Predsjednik Sabora HDZ-ov Gordan Jandroković tvrdi da nije bio iznenađen svojim kolegama koji su danas glasovali protiv Istanbusle konvencije.

“Otprilike smo procjenili da bi to mogao biti taj broj i ne bih to nazvao buntom”, ustvrdio je Jandroković tijekom gostovanja na Novoj TV dodajući kako su neki glasovali protiv zbog svojih uvjerenja, neki zbog savjesti, neki iz komoditeta i oportunizma, ali vjerojatno i oni koji imaju neke svoje, kako je kazao, političke procjene. Koji su to konkretno ljudi s političkim procjenama nije želio odgovoriti.

Na konstataciju da je ovo prvi put da jedan predsjednik stranke ima toliki broj nezadovoljnika na jednom zakonskom prijedlogu Jandroković ističe kako svjetonazorska pitanja postaju sve važnija.



“Ljudi očito oko njih imaju pozicije, pozivaju se pritom i na savjest, tako da nitko od nas ne može ući u tuđu savjest i procjeniti je li to što radi politički oportunizam ili doista savjest. Bila je ovo jedna delikatna situacija”, kazao je Jandroković dodajući kako vjeruje da će teška situacija kroz koju je sada stranka prošla još više je ojačati.

Stierova sudbina

Na pitanje kako će nadalje funkcionirati predsjednik stranke s političkim tajnikom, Jandroković je kazao kako oni unatoč razlikama već neko vrijeme funkcioniraju.

Ipak, na pitanje što će biti sada s Davorom Ivom Stierom koji je u međuvremenu otkazao poslušnost, Jandroković ističe kako će o njemu razgovarati na stranačkim tijelima. Ipak, napominje kako bi on s njim i dalje mogao surađivati ako bi stranka imala korist od toga i dok god bi to omogućavalo da Vlada dobro funkcionira i ima parlamentarnu većinu.

Kad je riječ o prosvjedu u Splitu, Jandroković je kazao kako je on bio je politički i usmjeren protiv HDZ-a, Plenkovića i svihs koji s njim surađuju.