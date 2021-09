Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog Sabora, govorio je danas o slučaju "Njonjo" za emisiju Hrvatskog radija "S Markova trga", koji je počeo kada je Hvaranin Toni Beroša nazvao Jandrokovića telefonom i rekao mu 'Njonjo'.

Beroš tvrdi da mu je u tom trenutku Jandroković uputio uvrede. "Rekao mi je: 'Nabijem te na k***c, majmune!', i poklopio mi slušalicu. Ja više nisam zvao, ali su me zvali sutradan iz PP Hvar vezano uz kaznenu prijavu prijetnje", tvrdi Beroš iz Starog Grada.

Jučer je odvjetnik Čedo Prodanović istaknuo da je u suštini zloupotrijebljena policija da bi se zaštitilo duševno stanje predsjednika Sabora, rekavši kako ne misli da je to bilo kazneno djelo.

Sigurnosni protokol

Jandroković je danas na Hrvatkom radiju pojasnio da postoji sigurnosni protokol zaštićene osobe u slučaju poziva s nepoznatog broja uvredljivog ili prijetećeg sadržaja.

"Štićena osoba je dužna prijaviti djelatnicima sigurnosti da se takva situacija dogodila. Nakon toga oni postupaju sukladno vlastitoj odluci i procjeni", objasnio je i dodao da su Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar i ravnatelj policije potvrdili da je njegovo postupanje bilo ispravno.

Jandroković tvrdi da se od jedne rutinske akcije policije pokušala stvoriti politička priča i prikazati ga se kao osobu koja zloupotrebljava svoju poziciju i policiju.

Smeta ih što pobjeđuje?

Uvjeren je da je to uvredljiv potez onih koji mu se ne mogu politički suprotstaviti i kojima smeta njegova politička dosljednost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Njih smeta što ja pobjeđujem, a oni gube i valjda u toj svojoj vlastitoj frustraciji i nemoći ne znaju što bi pa idu s uvredama, difamacijama. Ja sam na to naučio i ja ću se s time nositi, u konačnici briga me što o meni misle ljudi do kojih mi nije stalo.

Ono što je meni važno je kako odlučuju građani na izborima, a oni ne samo da su dali mojoj političkoj opciji, Hrvatskoj demokratskoj zajednici, povjerenje da upravlja državom, nego su i meni dali velik broj diferencijskih glasova. Oni su ti koji ocjenjuju moj rad, koji me ocjenjuju ka čovjeka, a ne oni koji iz vlastite frustracije ne biraju sredstva, udaraju ispod pojasa i u stvari pokazuju svoj jad", zaključio je Jandroković.