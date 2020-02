JANDROKOVIĆ O IZBORIMA U HDZ-U: ‘Ovi izbori će donijeti puno strasti i emocija’

Neće biti ženskve kvote, kazao je Jandroković, no preporuka je svim kandidatima da vode računa o zastupljenosti žena na listama

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora i glavni tajnik HDZ-a dao je izjavu novinarima nakon sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, a vezano za unutarstranačke izbore koji će se održati 15. ožujka.

Ove godine po prvi put će se novo vodstvo stranke birati po načelu jedan član – jedan glas.

“Danas smo donijeli odluku o unutarstranačkim izborima i rokovi kreću od sutra, a sve završava općim saborom 17. svibnja. Izbori za predsjednika stranke će biti 15. ožujka, ako bude drugog kruga on će biti 22. ožujka. Kandidati za predsjednika potpise mogu početi skupljati od 10. – 28. veljače. Za predsjednika treba skupiti deset i pol tisuća potpisa, odnosno 3 posto za potpredsjedničke kandidate.

To je velik posao, no vjerujem da će uspjeti svi oni koji imaju ambicije kandidirati se za to mjesto. Kampanja kreće od 2. ožujka i traje do 15. ožujka”, rekao je Gordan Jandroković, prenosi N1.

Očekuju korektnu borbu i poštivanje statuta

Na pitanje očekuje li prljavu kampanju kazao je kako je HDZ donio određena pravila kako do tog ne bi došlo.

“Donijeli smo pravila koja obuhvaćaju članke koji pozivaju na korektnu borbu, poštivanje statuta i temeljnih vrijednosti HDZ-a, te na čuvanje dostojanstva drugih kandidata. Ovi će izbori donijeti puno strasti i emocija, no cilj je da na parlamentarne izbore izađemo snažniji. U slučaju teških riječi to bi utjecalo na rejting stranke, stoga vjerujem da će biti dovoljno mudrosti kod kandidata”, rekao je.

Neće biti ženskve kvote, kazao je Jandroković, no preporuka je svim kandidatima da vode računa o zastupljenosti žena na listama.

Najavio je kako će u gradovima i općinama biti jedno biračko mjesto, u Zagrebu 17, a u Splitu dva.

“Težili smo da imamo transparentan proces, da sve prođe glatko i ne bude prevelikih redova. Očekujemo odaziv što većeg broja članstva i naš interes je da legitimitet izabranih bude što veći. Bitno je da proces bude transparentan i demokratski”, rekao je Jandroković.

‘HDZ neće podržati GUP ako ne prođu svi njihovi amandmani’

Što se današnje rasprave o GUP-u i suradnje s Milanom Bandićem tiče, Jandroković je rekao:

“Ovdje se radi o organizaciji HDZ-a Zagreba, oni definiraju što je interes za Zagreb i zato su podnijeli amandmane. Kao što je predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Kazimir Ilijaš rekao, HDZ neće podržati GUP ne prođu li svi HDZ-ovi amandmani.

Bilo je različitih mišljenja, a na Gradskom odboru je bila otvorena rasprava. No, većina je zaključila da je ovo dobar pristup. Konzultacija je bilo, no nikakvih pritisaka”.

Komentirao je i aferu HDZ-ove načelnice Lovreća Anite Nosić. “Teško je kazati nešto što nije osuda tog čina, vrlo je neobično da se tako što dogodilo, od same odluke o kupnji stana po povoljnim uvjetima, promjene prebivališta čime se gubi mogućnost ostanka na poziciji načelnika. Dogodio se čitav niz propusta, a kada utvrdimo sve okolnosti, donijet ćemo odluku”, zaključio je Jandroković.