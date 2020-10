JANDROKOVIĆ: ‘Milanović je odabrao svoj stip i svoj put, ali u meni neće imati partnera’

‘On može činiti što god hoće, govoriti što hoće, u meni partnera za to neće ima’

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković položio je s izaslanstvom Sabora vijence povodom blagdana Svih Svetih na Gradskom groblju Mirogoj. Zahvalio je braniteljima, ali i prvom predsjedniku Franji Tuđmanu.

Kazao je kako se nalazimo u izazovnim vremenima te da svi trebamo biti odgovorni i izdržati. Komentirao je sukob premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

“Nema nikakvog prepucavanja, nadam se da ide to ka smirenju. Već nekoliko dana nema nikakvih odgovora od strane Vlade, predsjednik Republike pokušava ući u polemike, ali on je odabrao svoj stil, ima svoj put, on je po meni nekad pun preteških riječi i u meni neće imati partnera”, rekao je Jandroković.

Ne želi sudjelovati u polemikama

Kaže kako nije namjerno izbjegnuto zajedničko polaganje vijenca s Milanovićem te da je plan Vlade bio na groblje ići u subotu. “Više sam to doživio kao obraćanje, nego poziv. Vodili smo računa o tome da nas je manje, da nemamo većih okupljanja. Mislim da je primjereno vremenu i godini u kojoj se nalazimo, bit će prilike iduće godine”, rekao je Jandroković i još jednom naglasio kako neće sudjelovati ni u kakvim polemikama s Milanovićem.

“On može činiti što god hoće, govoriti što hoće, u meni partnera za to neće imati. Prioriteti su nam da osiguramo zdravlje i živote građanima, da brinemo o njihovim plaćama, radnim mjestima i sasvim sigurno se neću uvlačiti u polemike koje nisu bitne i krucijalne za naše ljude”, kazao je.