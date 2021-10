Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u 17.15 sati dat će izjavu za medije u Središnjici HDZ-a. Pretpostavlja se da će komentirati presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi media.

Vrhovni sud potvrdio je presudu prema kojoj HDZ morati platiti kaznu u iznosu od 3,5 milijuna kuna. U istom slulaju, bivšem premijeru i bivšem predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu odlukom Vrhovnog suda kazna je smanjena s osam na sedam godina zatvora. HDZ je osuđen na plaćanje novčane kazne od tri i pol milijuna kuna i povrat 14,6 milijuna kuna u proračun, dok je stranci u prvom suđenju izrečena novčana kazna od pet milijuna kuna.

'Poštujemo presudu, platit ćemo kaznu'

''HDZ poštuje presudu i postupit će po presudi. Platit će izrečeni iznos u državni proračun. Žao nam je da nisu uvaženi svi elementi naših odvjetnika. Razmotrit ćemo s odvjetnicima daljnje pravne radnje, a onda donositi odluke što dalje u pravnom smislu'', kazao je na početku Plenković.

Otklonio je bilo kakvu odgovornost aktualnog vodstva stranke.

''To je odgovornost šefa stranke i nekih ljudi koji su tu bili od 2004. do 2009. godine. Mi nemamo nikakve veze", rekao je Plenković.

'Ovo je dokaz da nemamo utjecaja na Vrhovni sud'

Odbacio je i tvrdnje da HDZ ima utjecaja na Vrhovni sud.

''Ovo je slučaj koji to dokazuje. Sigurno je da HDZ nema utjecaj na pravosuđe, a ima li netko drugi ili neki suci rade pod pritiskom opozicije ili retorike predsjednika Zorana Milanovića, to ne znam i nije na meni da to komentiram. Brojne populističke tvrdnje o utjecaju HDZ-a na pravosuđe danas su osporene i pokazale su se floskulama", poručio je šef HDZ-a.

Ponovio je da sadašnje vodstvo stranke nema veze s onim za što je osuđena u slučaju Fimi media.

''Tada je Sanader bio šef stranke i vlade, on je zlouporabio položaj. Mislim da ne moram danas govoriti kako velika većina članova HDZ-a nije znala za to ni imala veze s time", rekao je Plenković dodavši da Sanader nije u stranci već 11 godina te da stranka danas ima ''jedno sasvim drugo vodstvo''.

'Neću prihvatiti etiketu Ive Sanadera'

"Rekao sam da neću prihvatiti etiketu Ive Sanadera i kriminalne organizacije. Meni osobno je to lakše jer sam član stranke od 2011. godine. Mi stranku vodimo transparentno i odgovorno o čemu svjedoče izvješća državne revizije. Nemamo nikakvih dugovanja, sve plaćamo na vrijeme'', istaknuo je Plenković.

Na upit kako komentira reakcije oporbe na potvrdu presude, Plenković je rekao da je HDZ oporbu dvaput pobijedio na izborima.

''Oni se raspadaju sami od sebe. Nisu konstruktivni ni po jednoj temi s kojom smo se suočavali. SDP se raspolovio u saboru, a ove stranke koje su desnije od HDZ-a, ima ih tri, tavore na jedan, tri ili šest posto. Jasno je da će pokušati nešto ušićariti na račun HDZ-a, ali to neće dugo trajati", kazao je šef HDZ-a.