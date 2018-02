ANTE RAMLJAK PONUDIO OSTAVKU! Nakon dugih sastanaka iz Banskih dvora izašao na stražnji izlaz; Dalić poručila: ‘Sve ćete saznati sutra’

Ante Ramljak donio je odluku o svojoj budućnosti na čelu izvanredne uprave Agrokora.

Iz izvora bliskih dobavljačima Agrokora, doznaje se kako je Ante Ramljak podnio ostavku na mjesto izvanrednog povjerenika.

Iako se informacija doznaje iz dobro obavještenih izvora, i dalje je neslužbena te nije poznato hoće li Vlada njegovu ostavku i prihvatiti. Jedina službena informacija koja je stigla iz Agrokora jest da unutar kompanije ne žele ‘niti demantirati, niti potvrditi informaciju o njegovoj ostavci’.

Vlada odluku donosi sutra

Kako neslužbeno doznaje Telegram, u Banskim dvorima tijekom večeri trajalo je vijećanje i velika je vjerojatnost da će izvanredni povjerenik doista i napustiti tu poziciju. Prema zasad dostupnim informacijama, formalna odluka o Ramljakovoj sudbini bit će donesena sutra.



Ramljak je, navodno, podnio ostavku, iznerviran stalnim napadima i pritiscima. Njegovom odlasku su se, kako piše Večernji, usprotivili predstavnici vjerovnika koji zahtjeve za njegovim odlaskom smatraju politikanstvom.

Dio vjerovnika, također, tvrdi kako upravo oni plaćaju Ramljaka, da Vlada s time nema ništa te da zbog toga ne može ni snositi bilo kakvu političku odgovornost za angažiranje Ramljakove bivše tvrtke.

Nakon cjelovečernjih sastanaka u Banskim dvorima Ante Ramljak je oko 21:30 napustio zgradu Vlade kroz stražnji izlaz. Nedugo nakon njega izašla je i Martina Dalić koja je kratko poručila – ‘sve ćete doznati sutra’.

Pitanje radnog odnosa u Texu

Ramljak je posljednjih dana ponovno došao pod povećalo zbog pitanja radnog odnosa u tvrtki koja je bila angažirana za savjetovanje u slučaju Agrokor. Ramljak je u bivšoj tvrtki formalno bio zaposlen i nakon što je došao na čelo Agrokora 10. travnja. Izvanredna uprava Agrokora jučer je priopćila kako je Ramljak doista formalno odjavljen 30. travnja, odnosno 20 dana nakon što je raskinuo ugovor o radu, no da to ne mijenja na činjenici da je dao otkaz kad je postavljen za povjerenika.

Sastali se Plenkovićevi najbliži ljudi

Inače, predsjednik Sabora i glavni tajnik HDZ-a Gordan Jandroković otkrio je danas u Varaždinu da je uži krug oko premijera Andreja Plenkovića održao sastanak na temu Agrokora, ali nije želio otkriti što je na sastanku zaključeno.

Pritom je kazao kako će premijer odluku na temu Ramljakovih savjetnika donijeti “čim odluči da je za to pravi trenutak”. “Sve ćete čuti na vrijeme. Znate koliko nam je Agrokor važan. Bitno je doći do nagodbe, očuvati sustav, očuvati hrvatsku prehrambenu industriju. Sve odluke koje će se donijeti uzet će to u obzir”, kazao je Jandroković.