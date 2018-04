Hrvatski novinari iznenadili su se što je izraelski pilot tijekom cijelog razgovora na glavi imao kacigu.

Pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pukovnik Željko Ninić jučer je u zračnoj bazi Ramat David prvi imao priliku letjeti izraelskim borbenim avionom F-16 Barak. Iskusni hrvatski pilot imao je samo riječi hvale da spomenuti borbeni avion.

“Barak je čudo od aviona, toliko je pun snage. Oprema unutra je dobro složena. Imao sam priliku koristiti kacigu DASH (Display and Sight Helmet). To je kaciga koja ima spregnut ciljnik s glavom pilota i ključne informacije upravljanja avionom prenosi na kacigu. Stoga moj let iz zadnje kabine nije bio klasičan let iz zadnje kabine gdje u pravilu ne vidite ništa, nego, obzirom na kompleksnost opreme i integraciju svega toga, taj let je bio pravi užitak”, opisao je naš pilot.

HRVATSKI PILOT OPISAO PRVI LET U F-16 BARAK: ‘Isprobali smo par manevara, čudo od aviona’; POGLEDAJTE VIDEO



Zrakoplovima koji su u prosjeku stari 30 godina, a koji će uskoro stići u Hrvatsku, zadovoljni su i Izraelci.

“Stariji sam od aviona i još mogu mnogo toga dati. Ovaj će zrakoplov ovdje u Izraelu biti još barem desetljeće, letjet će i bit će operativan. Godine ovdje nisu važne”, izjavio je izraelski pilot čije ime nije poznato.

Naime, Izraelci ne otkrivaju identitet svojih pilota pa je stoga Izraelac tijekom cijelog razgovora s hrvatskim novinarima na glavi imao kacigu.