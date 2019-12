IZLAZNOST BIRAČA DO 16:30: Glasalo je 38.82 posto građana, 103 tisuće više nego prije pet godina; Evo gdje je najbolji, a gdje najslabiji odaziv

DIP je objavio da se danas poslijepodne nastavio trend dobrog odaziva na predsjedničke izbor; do 16,30 glasovalo je 38.82 posto birača, odnosno 103 tisuće birača više nego prije pet godina

Trend dobrog odaziva na izbore za hrvatskog predsjednika nastavljen je i u nedjelju poslijepodne, do 16,30 sati glasovalo je 38,82 posto birača odnosno njih milijun 343 tisuće, objavilo je Državno izborno povjerenstvo (DIP). To je oko 103 tisuće birača više nego prije pet godina, kada je do 16,30 sati glasovalo 36,36 posto birača.

Sedmi predsjednički izbori od stjecanja neovisnosti u nedjelju se održavaju u Hrvatskoj i još 47 država, na 6.533 biračka mjesta. Birališta se u Hrvatskoj i većem dijelu inozemstva zatvaraju u 19 sati, prve izborne rezultate DIP će objaviti sat kasnije, u 20 sati.

Zatvorena biračka mjesta

Zbog vremenske razlike, već su zatvorena biračka mjesta u Australiji, Japanu, Kini, Indoneziji te Afganistanu gdje su na biračkim mjestima u dva kampa glasovali pripadnici 11. HRVCON-a u misiji potpore miru Odlučna potpora (Resolute Support – RS).

U nedjelju u 16 sati otvoreno je posljednje biračko mjesto za izbor hrvatskog predsjednika u Los Angelesu, glasovanje na njemu završava u ponedjeljak u 4 sata po hrvatskom vremenu.