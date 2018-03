IZBORI 2015.: SDP-ova koalicija na kampanju potrošila više od 10 milijuna kuna

SDP-ova koalicija Hrvatska raste na izbornu je kampanju potrošila nešto više od deset milijuna kuna, a od donatora je za nju dobila skromnih 32. 600 kuna, pokazuju izvješća o primljenim donacijama i o troškovima kampanje za razdoblje od 15. do 31. listopada.

Troškovi po izbornim jedinicama prilično su ujednačeni, kreću se od 915. 276 kuna za Četvrtu do 1, 2 milijuna kuna za Prvu i za Desetu izbornu jedinicu.

Kujundžić dobio 43.906 kuna od donatora

SDP, odnosno njegova Koalicija, svoja su izvješća predali Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) u subotu, rekao je novinarima Orsat Miljenić, nestranački kandidat na listi Koalicije.

HDZ -ova Domoljubna koalicija također je u subotu predala DIP-u svoja izvješća, rekla je šefica HDZ-ove kampanje Josipa Rimac i najavila da izvješća objaviti 2. studenoga, dakle, u zakonskom roku.



Svoja izvješća već je objavila stranka Hrvatska zora Milana Kujundžića, od donatora je dobila 43. 906 kuna, a na kampanju je potrošila 57. 370 kuna, najviše za Prvu (32. 500 kuna) i za Devetu (14. 700 kuna) izbornu jedinicu

Rok je do ponoći 2. studenog

Zaključno do subote, 31. listopada izborni sudionici dužni su DIP-u dostaviti izvješća o donacijama koje su primili za financiranje izborne promidžbe i o troškovima promidžbe. Najkasnije do ponoći 2. studenoga ta izvješća moraju učiniti dostupnim javnosti, dakle objaviti ih na svojim web stranicama ili u dnevnom tisku.

Donacije, pak, mogu prikupljati do završetka izborne promidžbe, dakle do ponoći, 6. studenoga, a cjelovita izvješća o financiranju kampanje za parlamentrane izbore, dužni su podnijeti 30 dana nakon održanih izbora, zaključno do 8. prosinca.