Nakon mjeseci međusobnog prepucavanja i političkih poteza koji su smatrani bratoubilačkim ratom, situacija u SDP-u okončana je u četvrtak navečer. Predsjednik stranke Peđa Grbin je zajedno s još 13 članova Predsjedništva, odlučio izbaciti sedmero članova Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru te još sedmero opomenuti pred izbacivanje.

Grbin je na sličan način iz stranke već ranije izbacio bivšeg političkog tajnika Nikšu Vukasa, zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Zvanu Brumnića, bivšeg ministra zdravstva Rajka Ostojića i zastupnicu Marinu Opačak Bilić. Njima je pridodao bivšeg predsjednika SDP-a Davora Bernardića, jednog od osnivača stranke i bivšeg ministra socijalne skrbi, Davorka Vidovića te zastupnike Franka Vidovića, Renatu Sabljar Dračevac, Katicu Glamuzinu, Vesnu Nađ i Romanu Nikolić.

Opomenuo je Domagoja Hajdukovića, Matka Kuzmanića, Željka Pavića, Irenu Šimunić, Sanju Udović i Ivanu Posavec Krivec. Potonja sedmorka odlučila je u petak sama napustiti SDP i pridružiti se novom saborskom Klubu socijaldemokrata, kojeg će voditi Domagoj Hajduković, čovjek koji je prvi od opomenutih najavio svoje "ponosno isključenje iz stranke“.

"U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje kako su se dogodili, u stranci koja vas javno prihvaća a potajno vas se želi riješiti, u stranci u kojoj pojedinci odbijaju dati dokumentaciju DORH-u ili su priznali kaznena djela a još su članovi s blagoslovom vodstva - više ne želim biti“, napisao je Hajduković u oproštajnoj poruci dodajući da nije "uspio spasiti stranku od ovakvog vodstva“.

Sve je počelo s Milanovićem?

Rezime je to zbivanja koja su se mjesecima promatrala kroz prizmu višegodišnjeg sukoba Peđe Grbina i Davora Bernardića. Na to se osvrnuo čak i premijer Andrej Plenković zaključivši da je SDP "pao na niske grane“. Iako je Bernardić svojedobno suspendirao, ali ne i izbacio Grbina, politički analitičar Žarko Puhovski vidi još ranije početke sada definitivnog raskola u stranci.

"SDP nastavlja s Grbinom, ono što je započeo Zoran Milanović. On je započeo destrukciju socijaldemokracije kad je došao za premijera i kad je u dva intervjua ponosno rekao da je liberal i kalvinist, a istovremeno je bio socijaldemokratski premijer. Staro pravilo glasi: 'Svaka moć korumpira'. Grbinovo korumpiranje ne znači financijsko, nego naprosto kvari ljude. On je svoje osobne omraze preveo u kategoriju stranačke politike. I to je jako loše i opasno, pogotovo kad to radi netko tko ima stranačku strukturu u rukama“, ocijenio je Puhovski.

Grbinove čistke

Stranačka struktura je, barem što se tiče Sabora, ovime raspolovljena. Dosad je Klub zastupnika SDP-a brojao 32 člana, a sada ih je svega 14. Motivi za to su u političkom smislu poprilično bizarni. Najprije se spominjao verbalni delikt, ali je Grbin to poopćio na neprovođenje odluka stranke i nanošenje štete javnim djelovanjem.

“Ne radi se o verbalnom deliktu, nije verbalni delikt nego je naprosto razum. Ako govoriš o vodstvu stranke kao o luđacima, onda dio te ekipe ne želiš biti”, komentirao je šef SDP-a razloge za izbacivanje 18 članova.

Među njima je i Franko Vidović, koji tvrdi da je nakon 30 godina stranačkog djelovanja "civil“ i da ne osjeća gorčinu zbog jučerašnjih poteza. Ipak, nije mogao prijeći preko toga.

"Na kraju krajeva, pokazalo se da nisam uzalud rekao da je Peđa Grbin tiranin. Sad je svima razvidno o čemu se radi nakon što je izbacio sedam ljudi zbog verbalnog delikta. Način na koji vodstvo radi od momenta kad je Peđa Grbin preuzeo stranku nije dobar. Kad vam predsjednik stranke dođe tri puta prije lokalnih izbora u vaš grad, a ne javlja se saborskom zastupniku, onda to puno govori o odnosima unutar stranke“, otkrio je Vidović za Net.hr još sočnih detalja iza zidova Iblerova trga 9.

Novi klub ima puno posla

Klub socijaldemokrata u Hrvatskom saboru, kako će se zvati nova politička tvorevina, prigodno osnovana na Dan Hrvatskog sabora, doduše nije zatvorio vrata suradnje sa SDP-om oko pitanja, inicijativa i prijedloga, koje će, kako je poručio Bernardić, biti na dobrobit hrvatskih građana i društva. Ni Grbin nije potpuno isključiv, iako ih je isključio iz stranke. Poručio je da se nada da će "nastaviti surađivati i raditi i da će svako donijeti odluku u kojem će obliku nastaviti svoje političko djelovanje.“

Analitičar Puhovski smatra da će tu ipak biti dosta posla. "Oni su jači od bilo kojeg kluba, osim HDZ-a i SDP-a. Oni se ne mogu nikom priključiti, eventualno bi se mogao netko priključiti njima, ali mislim da se to neće dogoditi. Mislim da će oni stvoriti novi klub, radit će u parlamentu godinu dana kako znaju i onda će imati dvije godine vremena da promisle za naredne izbore kako da se postave s obzirom na to kako će teći raspad SDP-a“, rekao je Puhovski ne dajući im nikakve šanse da ponovno preuzimanje stranke.

Opasni za sve

Iz Kluba su poručili kako će nastaviti raditi za dobrobit građana na programu i idejama zbog kojih su i izabrani u Hrvatski sabor, a osnivanje nove političke stranke odbacuju, kao i zahtjeve za pozicijama u saborskim tijelima. Ali, kako to već ide, svaki loš put popločen je dobrim namjerama.

"SDP je toliko opasan za čitavu hrvatsku političku scenu, jer uvodi jedan potpuno iracionalan, nedemokratski način obračuna, koji se sad širi i na Sabor. Već su počele prljave priče da ćemo vidjeti tko je iz SDP-a HDZ-ov“, otkrio je Puhovski.

Pitanje je i što će biti sa SDP-om nakon svega. Hoće li se zaista konsolidirati i ponovno biti ozbiljna stranka, kako to priželjkuje Grbin ili će s njim umrijeti i socijaldemokracija u Hrvatskoj.

"Ne mogu reći ništa drugo nego da se radi o produženom samoubojstvu SDP-a. To je sad već postalo, ne samo žalosno, nego i tragikomično, jer predugo traje, a nitko nam ne zna reći u čemu su političke, svjetonazorske, ideološke razlike, nego je samo pitanje hoćeš li ti meni biti šef ili ja tebi. To naprosto ne liči na ozbiljnu demokratsku politiku s Grbinove strane, a druga strana je natjerana na reakciju na njegove besmislene poteze“, komentirao je Puhovski epilog ove političke drame u tri čina.